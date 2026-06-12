Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину составляет 73%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 5 по 7 июня среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 73% россиян. Также большинство населения (75%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 46% участников опроса. О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 52% респондентов.

Уровень поддержки "Единой России" составил 36%, ЛДПР - 12%, КПРФ - 8%, "Новых людей" - 6%, "Справедливой России" - 3%.