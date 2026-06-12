На Wildberries спрос на флаги РФ вырос почти вдвое перед Днем России

Спрос россиян на большие флаги-триколоры, флаги с гербом России, небольшие флажки на маркетплейсе Wildberries выросли накануне Дня России, с 25 мая по 8 июня 2026 года, почти в два раза относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"По данным Wildberries за период с 25 мая по 8 июня 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи праздничной атрибутики и товаров с российской символикой среди россиян продемонстрировали положительную динамику. Среди популярных позиций - большие флаги-триколоры, флаги с гербом России, небольшие флажки, спрос на которые вырос почти в два раза", - говорится в сообщении.

Кроме того, интерес жителей страны вырос и к кокошникам. Так, в преддверии праздника эта категория показала одну из самых заметных динамик. Продажи кокошников выросли на 65% в денежном выражении и на 82% в штуках год к году, поделились в РВБ.

Также положительную динамику показали броши с российской символикой. Их продажи выросли на 30% в денежном выражении и на 54% в штуках. Спрос на значки увеличился на 10% в деньгах и на 33% в натуральном выражении. А продажи воздушных шаров выросли на 15% в денежном выражении и на 53% в штуках, рассказали аналитики.