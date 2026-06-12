Спортсмен-экстремал спрыгнул с башни «Москвы-Сити» в честь Дня России

В преддверии Дня России профессиональный спортсмен-экстремал, бейсджампер, многократный рекордсмен мира, член Федерации воздухоплавательного спорта России Сергей Бойцов исполнил уникальный трюк. Он прыгнул с парашютом с 338-метровой высоты башни «Меркурий» в деловом центре «Москва-Сити». Кадрами делится Росмолодежь.

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Акция спортсмена прошла в поддержку Международного фестиваля молодежи 2026 года. Этот трюк вошел в историю как первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России.

«Для рекордсмена этот трюк – не просто порция адреналина, а настоящий манифест. Сергей Бойцов рассказал, что своим прыжком хотел бы еще раз подчеркнуть необходимость стремиться к новым достижениям и следовать за мечтой», - говорится в сообщении.

Сам Сергей Бойцов подчеркнул, что свой прыжок он посвятил Дню России – празднику страны, которая всегда славилась сильными, смелыми и целеустремленными людьми. Он уверен, что именно вера в общую цель, взаимная поддержка, трудолюбие и командный дух помогают достигать самых смелых целей и устанавливать новые мировые рекорды.

«Только благодаря единству, доверию друг к другу и пониманию, что мы – одна команда, возможно совершать то, что кажется невозможным. Мне также близка философия Международного фестиваля молодежи и его девиз – “Следуй за мечтой"», – добавил многократный рекордсмен мира.

Как отметили в Федеральном агентстве по делам молодежи, подготовка к прыжку длилась две недели. Спортсмен провел серию тренировок в небе: прыгал из самолетов и с воздушного шара, изучал аэрологию, тестировал парашютное оборудование и специальный костюм — трексьют.

Главным вызовом для него стала архитектура башни «Меркурий». Еще одной сложностью стала плотная застройка «Москва-Сити», из-за которой оставался лишь один безопасный коридор для полета. Успех прыжка зависел от ювелирного анализа погоды, изучения направления потоков ветра на разных высотах и безупречного пилотирования.

Так, в 4:15 мск на высотной отметке 338,8 метра Сергей Бойцов развернул российский триколор, а в 4:30, активировав цветной дым, совершил прыжок вниз. Над самой землей спортсмен раскрыл купол в цветах государственного флага.

Агентство обращает внимание, что прыжок с «Меркурия» стал знаковым этапом. Космическое название башни – прямой намек на новые высоты. Сейчас в планах Сергея Бойцова – прыжок на границе космоса. Он планирует установить мировой рекорд по самому высокому прыжку с теплового аэростата с высоты 11–12 километров.

Сегодня россияне отмечают День России. Он появился еще 1990 году, когда наша страна еще была частью СССР. Сначала этот праздник назывался «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». В 1993 году Борис Ельцин назвал этот праздник «Днем независимости России».