Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных ограничений, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - отмечается в сообщении.

В Росавиации также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, добавили там.