$71.9182.97

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля временно закрыли

Московский Комсомолециещё 12

Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в двух воздушных гаванях. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля временно закрыли
© Московский Комсомолец

Ограничения коснулись аэропортов Чкалов в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на онлайн-табло и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

О сроках снятия временных запретов будет сообщено дополнительно. В последние дни Росавиация неоднократно вводила аналогичные ограничения. 

Они были введены в различных аэропортах страны для обеспечения безопасности гражданской авиации от ударов беспилотников и ракет. 