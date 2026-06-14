Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля временно закрыли

Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в двух воздушных гаванях. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

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Ограничения коснулись аэропортов Чкалов в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на онлайн-табло и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

О сроках снятия временных запретов будет сообщено дополнительно. В последние дни Росавиация неоднократно вводила аналогичные ограничения.

Они были введены в различных аэропортах страны для обеспечения безопасности гражданской авиации от ударов беспилотников и ракет.