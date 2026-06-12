В Беларуси почти 82 тысячи первоклассников сядут за парты в новом учебном году

Первый звонок прозвучит осенью этого года в школах Беларуси для 82 тысяч первоклассников. Такие данные привела накануне начальник управления отраслевого министерства Ирина Каржова, уточнив, что прием документов для зачисления детей в первые классы начинается с 12 июня.

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При этом, по ее словам, которые цитирует БЕЛТА, по сравнению с прошлым годом "никаких изменений нет".

"Министерством образования сделано все, чтобы порядок приема документов был прозрачным и понятным для родителей. Необходимые документы с пятницы будут приниматься от родителей, дети которых проживают в микрорайоне учреждения образования", - уточнила Каржова.

Стало известно также, что в каждой школе и гимназии созданы комиссии по приему документов, которые для удобства родителей работают в течение всего дня, а также по субботам. В школу необходимо предоставить, помимо заявления, свидетельство о рождении и медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.

А если родители хотят подать документы на зачисление ребенка в учреждение образования, не проживая на территории, которая закреплена за данной школой, то им необходимо записаться на прием к директору.

"В таком случае также потребуется заявление на зачисление ребенка в данное учреждение, но на свободные места. Правда, следует иметь в виду, что прием самих документов у таких семей будет осуществляться только после 15 августа", - проинформировала начальник управления.

При этом она заверила родителей, что мест в школах хватит всем. "На сайтах школ и гимназий ежедневно будет обновляться информация о количестве поданных документов и заявлений на свободные места. Следовательно, проведя простейшие расчеты, можно определить, будет свободное место для зачисления вашего ребенка или стоит сразу определиться с учреждением образования по месту жительства", - подытожила Каржова.