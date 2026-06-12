В Москве 12 июня пройдет масштабный детский фестиваль "ТопФест"

12 июня отмечается День России. Это идеальный момент, чтобы выбраться из дома и отправиться на поиски приключений вместе с родными. В обзоре "РГ" события, мимо которых не стоит проходить.

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1. Фестиваль "ТопФест"

Когда: 12 июня, 18:00

Где: Большая спортивная арена "Лужники", Лужнецкая набережная, 24, стр. 1, м

На первое место стоит поставить одно из самых масштабных событий этого дня. В "Лужниках" пройдет масштабный детский фестиваль "ТопФест", который станет частью всероссийского гастрольного тура. Фестиваль, созданный специально для юной аудитории, предлагает насыщенную программу, включающую выступления популярных молодых артистов, встречи с любимыми блогерами, интерактивные развлечения и возможности для фотосъемки. В проекте участвуют топовые блогеры и артисты с огромной аудиторией: Дима Билан, Полина Гагарина, Валя Карнавал, Влад Кобяков, Мия Бойка, Глент, Поли, Газан и другие.

2 Спектакль "Ничего не бойся, я с тобой"

Когда: 12 июня, 13:00

Где: Московский дворец молодежи (МДМ), Комсомольский проспект, дом 28

Долгожданное возвращение культового спектакля, который за два года аншлагов посетили 1 200 000 зрителей - абсолютный рекорд для российских мюзиклов. Постановка предлагает романтическую историю о любви, дружбе и выборе, наполненную хитами группы "Секрет" в эффектных оркестровых аранжировках. Зрителей ждет воссоздание атмосферы Петербурга 80-х годов с его характерными крышами, дворами-колодцами, атмосферой неформалов и духом свободы. Сочетание захватывающего сюжета, ностальгических мотивов и энергии молодости делает этот мюзикл идеальным выбором для незабываемого театрального вечера.

3.Органный концерт "Киномузыка при свечах"

Когда: 12 июня, 17:00

Где: Музей А. С. Пушкина, ул. Пречистенка, 12/2, стр.1

Любителям музыки и культовых музыкальных композиций из кино точно понравится. Этот концерт - прекрасная возможность пережить знакомые мелодии по-новому. На этот вечер можно забыть об экранах и словах: только вы и музыка. Узнаваемые саундтреки из фильмов прозвучат изнутри, объемно и глубоко, как будто всплывая из вашей памяти. Орган здесь звучит как целый оркестр. Он точно возвратит вам те эмоции, которые вы испытывали раньше: напряжение, восторг, тепло, дрожь. В мерцающем свете сотен свечей, саундтреки обретут иное звучание.

4.Экскурсия "Путешествие по ночной библиотеке"

Когда: 12 июня, 19:00

Где: Российская государственная библиотека, Ул. Воздвиженка, 3/5

Откройте для себя легендарные читальные залы Ленинки в эксклюзивном формате ночной экскурсии. Когда библиотека пустеет, эти уникальные пространства, каждое из которых является шедевром архитектуры разных эпох становятся вашими. В отличие от дневных посещений, когда время ограничено, ночная экскурсия позволит вам полностью погрузиться в атмосферу, насладиться видами вечерней Москвы и запечатлеть исторические интерьеры главной библиотеки страны. В программе - посещение уютного "Дубового", грандиозного Третьего зала (крупнейшего в Европе) и эксклюзивного "Профессорского", где собираются только ученые.

5. Экскурсия "Лунариум"

Когда: 12 июня, 14:30; 16:00; 17:30; 19:00

Сегодня Лунариум представляет собой передовой центр Московского Планетария, где главный девиз - "взаимодействуй и экспериментируй". По уровню оснащения он находится наравне с лучшими научными музеями мира, а его интерактивные экспонаты, инсталляции и технические решения - это плоды труда российских новаторов. В Лунариуме каждый гость получает возможность почувствовать себя настоящим ученым. Помимо увлекательных экскурсий и игровых программ, посетителей ждут зоны для релаксации и общения, а для самых юных гостей - отдельная детская площадка.

6. Дискотека "Хиты 80-90-00-х" с просмотром праздничного фейерверка

Когда: 12 июня 19:30

Где: Северный речной вокзал, Ленинградское ш., 51

Погрузитесь в атмосферу беззаботного веселья и ностальгии. Это речная прогулка, когда легендарные хиты 80-х, 90-х и 00-х годов станут саундтреком этого вечера. Профессиональный диджей гарантирует, что вы будете танцевать всю ночь напролет. А грандиозный праздничный фейерверк станет идеальным завершением этого волшебного путешествия. На борту также работает кухня и бар, чтобы вы могли насладиться любимыми блюдами и напитками. Музыка, вода и радость - все это сольется в едином, незабываемом ритме.

7. Смотровая площадка "Выше только любовь"

Когда: 12 июня, с 15:00 до 22:00

Где: Смотровая площадка "Выше только любовь" 1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 2, ММДЦ "Москва-Сити", башня ОКО, 92 этаж

А вот еще одно место, куда можно сходить со своей второй половинкой. Вас ждет Москва с высоты птичьего полета, открывающаяся с одного из самых грандиозных небоскребов Европы. Расположенная на головокружительной высоте 354 метра уникальная площадка под открытым небом с обзором в 360 градусов является абсолютным рекордсменом по высоте в Европе. Смотровая гарантирует полную безопасность и создает идеальные условия для отдыха: приятная музыка, чистый воздух и поистине волшебные пейзажи никого не оставят равнодушным. Неудивительно, что это место по праву считается одним из самых романтичных в России.

8. Стендап + Джаз: два концерта в один вечер

Когда: 12 июня, 21:30

Где: Still стендап клуб, Покровка, 17, стр. 5

Испытайте невероятное сочетание музыкального мастерства и комедийного гения! Вас ждет концерт, где виртуозные джазовые музыканты, резиденты лучших клубов Москвы, исполнят мировые хиты и известные композиции, а на сцену выйдут самые яркие стендап-артисты страны. Эти артисты - звезды популярных телешоу и интернет-проектов, и их юмор, отточенный до совершенства, существует только в живом исполнении.

9. Автобусная экскурсия "Булгаков и его эпоха"

Когда: 12 июня 15:00; 17:00

Где: Театр им. Булгакова, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж

Представьте себе: каждую неделю Москва оживает, предлагая уникальное путешествие во времени. Экскурсионный трамвай "302-БиС" - это настоящая машина времени, которая переносит пассажиров в начало XX столетия, в золотой век открытий и загадочных судеб, время жизни и творчества Михаила Булгакова. Сопровождая вас, экскурсовод оживит историю города, покажет места, где разворачивались события романа: от загадочных Патриарших прудов до дома Грибоедова и того самого переулка, где встретились Мастер и Маргарита. В "Булгаковском Доме" вы узнаете тайны Булгакова-врача, Булгакова-писателя и Булгакова-драматурга, услышите факты о его его музах, прототипах героев и перипетиях его семейной жизни.

10. Легенды и мистика спящего города. Пешеходная экскурсия по Москве.

Когда: 12 июня 19:30

Где: Станция метро "Кропоткинская", пл. Пречистенские Ворота

Эта экскурсия для тех, кто жаждет необычных историй, загадок прошлого и тайн, скрытых в архитектуре и географии столицы. Вас ждут истории о "зодиакальной карте Москвы", мистических водах Москвы-реки, крепости боярина Кучки, а также удивительные легенды о пингвине у Театра Эстрады, звуках у Спасской башни, двойнике Ленина и спасении Василия Блаженного Сталиным. Маршрут включает Гоголевский бульвар, Остоженку, Храм Христа Спасителя, Патриарший мост, набережные, Храм Василия Блаженного, Васильевский спуск и Красную площадь.

11. Киносеансы и экскурсия на Киностудии Горького

Когда: 12 июня 12:00

Где: улица Сергея Эйзенштейна, 8, с. 1

Легендарная Киностудия Горького зовет на фильм "Юность Петра" с Дмитрием Золотухиным, Тамарой Макаровой, Натальей Бондарчук и Олегом Стриженовым. Перед сеансом киновед Алексей Тремасов расскажет о работе режиссера Сергея Герасимова и художника по костюмам Элеоноры Маклаковой, а в Кинокампусе пройдет мастер-класс по созданию комиксов. Дети нарисуют цифровые открытки ко Дню России и получат советы от наставника. 12 июня гостей ждет экскурсия "День России на Киностудии Горького": можно будет увидеть работы режиссеров, актеров и художников из разных уголков страны.

12. Фестиваль "Русский КоТ" в саду Всероссийского музея декоративного искусства

Когда: 12 июня 10:00

Где: ул. Делегатская, 3, с.1

Отчего бы не отметить праздник, пройдя через… "Плетеный портал": Именно так будет называться арт-лаборатория текстильного художника Александры Островской. Она откроется как раз 12 июня. В этот же день Наталья Балаян, психолог, член Союза писателей и Союза журналистов России, расскажет о традициях Ивана Купалы и вместе с участниками создаст венок из природных материалов. Все будут петь и узнавать, зачем сегодня собираться в круг и что дает эта древняя практика. Праздничный день завершит группа Gurude - музыкальный проект, где традиции сливаются с электронной эстетикой и мощной сценой. Но советуем заглянуть на фестиваль не только в сам праздник. Все лето в саду музея проходят лекции, экскурсии, спектакли и кинопоказы, посвященные русскому "коду традиций" (КоТу). Это новая площадка проекта "Лето в Москве". Тут можно отдохнуть в лаунж-зонах, зайти на маркет и фудкорт и посмотреть арт-объекты художников Дмитрия Аске, Евгении Гольцевой и бюро "Никола-Ленивец" по технологии Николая Полисского.