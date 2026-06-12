12 июня: какой праздник отмечают в России и мире

12 июня в нашей стране отмечают День России, православные верующие вспоминают преподобного Исаакия Далматского. В мире 12 июня отмечают Всемирный день борьбы с детским трудом. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 12 июня, какие традиции и приметы связаны с этим днем и кто из известных людей празднует день рождения.

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Праздники в России

День России

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Спустя два года эту дату признали праздничной, а в 1995-м День России впервые отметили на государственном уровне: в этот день в Кремле состоялось вручение Госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства.

В 90-х праздник назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, неофициально — Днем независимости

С 2002 года официальное название праздника — День России, он посвящен началу новой, современной истории российского государства и всем гражданам страны.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с детским трудом

День борьбы с детским трудом начали отмечать в 2002 году по инициативе Международной организации труда (МОТ). Праздник призван привлечь внимание к проблеме эксплуатации детей во всем мире, а также рассказать о том, какую опасность для ребенка может представлять тяжелый труд в раннем возрасте.

День рождения противогаза

12 июня 1849 года изобретатель Льюис Хаслетт запатентовал защитное устройство под названием «Легочный протектор». Он состоял из блока с клапанами на вдох и выдох, а также войлочного фильтра.

В годы Первой мировой войны велась активная работа по усовершенствованию устройства. В 1915 году российский ученый Николай Зелинский придумал использовать для защиты от газов древесный уголь. Так появилась резиновая маска, которую позже стали называть «противогазом». Свое изобретение, которое принципиально отличалось от разработки Хаслетта, русский химик патентовать не стал. Тем не менее именно противогаз Зелинского был поставлен на вооружение во многих странах мира.

Какие еще праздники отмечают в мире 12 июня

Международный день фалафеля; Дeнь пeчeнья c apaxиcoвым мacлoм в США; День влюбленных в Бразилии; День независимости на Филиппинах; День демократии в Нигерии; День науки в Туркменистане.

Какой церковный праздник 12 июня

День памяти преподобного Исаакия Далматского

Согласно преданию, преподобный Исаакий жил в IV веке, во времена правления императора Валента, приверженца арианской ереси. Когда правитель собирался на войну с варварами, святой несколько раз подходил к нему с просьбами прекратить гонения на православных. Однако вместо этого Валент приказал бросить Исаакия в пропасть.

Святой чудом выжил, снова пришел к правителю и повторил свою просьбу, добавив, что если тот не выполнит ее, война с варварами будет проиграна, а сам Валент погибнет. Пророчество сбылось: войско было разгромлено, а император сожжен противниками. После этого преподобного Исаакия освободили и стали почитать как пророка.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 июня

Собор святых Пензенской митрополии; День памяти священномученика Василия Смоленского.

Приметы на 12 июня

Жара весь день — к знойному лету; Шиповник пышно цветет — к суровой зиме; Ливень в этот день предвещает богатый урожай грибов; Слышать крик совы — к похолоданию.

Кто родился 12 июня

Советский и российский клоун, режиссер-постановщик, народный артист России Вячеслав (Слава) Полунин родился в 1950 году. В конце 1960-х он создал клоун-мим-театр «Лицедеи». Широкая известность пришла к Полунину после выступления на новогоднем «Голубом огоньке» 1981 года в образе клоуна Асисяя. Впоследствии этот персонаж стал визитной карточкой артиста.

В 1990-х Полунин был первым российским клоуном в труппе канадского «Цирка дю Солей». В 1993-м он создал свою самую известную постановку «Снежное шоу», с которой выступил более тысячи раз.

Американский актер Дэйв Франко родился в 1985 году. Известность получил благодаря роли студента Коула Аронсона в популярном сериале «Клиника». Также сыграл в кинолентах «Иллюзия обмана», «Тепло наших тел», «Соседи. На тропе войны», «Мачо и ботан» и других. В 2022-м вошел в актерский состав сериала «Вечеринка».

Кто еще родился 12 июня

Адриана Лима (45 лет) — бразильская супермодель; Марио Касас (40 лет) — испанский актер; Александр Дьяченко (61 год) — российский актер; Алиса Гребенщикова (48 лет) — российская актриса; Джордж Буш-старший (1924-2018) — 41-й президент США.