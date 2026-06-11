Компания «Бродвей Москва» раскрыла хиты, которые прозвучат в новом пародийном спектакле «Призрак мюзикла»

Театральная компания «Бродвей Москва» объявила список песен из великих мюзиклов, которые легли в основу нового спектакля «Призрак мюзикла, или Что опять не так», созданного совместно с Ticketland и Яндекс Афишей. Творческая команда первого в России сиквела мюзикла (спектакль является продолжением популярной комедии «Мамма Мимо! или Мюзикл пошёл не так») вдохновлялась шедеврами мирового музыкального театра – многие из них российские зрители полюбили благодаря московским сценическим версиям и знаменитым экранизациям.

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В «Призраке мюзикла» зрители узнают любимые мелодии из мюзиклов «Призрак Оперы», «Кошки», «Шахматы», «Чикаго», «Иисус Христос – суперзвезда», «Нотр-Дам де Пари», «Мулен Руж!» и «Гамильтон». В их числе – легендарные композиции The Phantom of the Opera, Memory, One Night in Bangkok, Cell Block Tango, Superstar, «Пора соборов кафедральных», Lady Marmalade, Bohemian Rhapsody и другие, а также песня «Ничего не бойся, я с тобой» из одноименного российского мюзикла. Однако никогда эти хиты не звучали в настолько смешном контексте: авторы «Призрака мюзикла» переосмыслили их в комедийном и пародийном ключе. Где-то фрагменты из знаменитых песен становятся частью зажигательных музыкальных миксов, где-то – неожиданно меняют смысл в зависимости от происходящего на сцене, и практически всегда превращаются в остроумные ходы, двигающие искрометный сюжет. Русские тексты написал автор более 30 мюзиклов Сергей Плотов – драматург, известный своим исключительным чувством юмора.

Многие из мюзиклов, к которым обращаются создатели пародийного спектакля, связаны с именем основателя компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачёва – благодаря ему российские зрители увидели «Призрака Оперы», «Шахматы», «Поющих под дождём», «Чикаго», «Кошек», «Русалочку», «Бал вампиров», Zorro, «Звуки музыки», Mamma Mia!, «Красавицу и Чудовище» и, конечно, феноменально успешный оригинальный мюзикл из хитов группы «Секрет» «Ничего не бойся, я с тобой».

По сюжету «Призрака мюзикла» театр при районном ДК должен всего за сутки поставить в Москве новую версию «Призрака Оперы». Когда требования загадочного продюсера-невидимки становятся всё более абсурдными, герои решают собрать один спектакль из всех великих мюзиклов сразу. Так рождается стремительная комедия, в которой знакомые мелодии обретают совершенно новое звучание.

Премьера «Призрака мюзикла» состоится 6 августа в Театре на Цветном. А познакомиться с песнями-первоисточниками, вдохновившими создателей спектакля, можно уже сейчас: на «Яндекс Музыке» опубликован специальный плейлист проекта.