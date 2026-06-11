Названы номинанты заключительного этапа премии «Приоритет: Цифра - 2026»
Оргкомитет Национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра - 2026» подвел результаты рассмотрения конкурсных проектов заключительного отборочного тура.
К претендентам на победу присоединились еще 40 компаний, а всего поступило свыше 200 заявок.
«Прием заявок в этом году завершился, и мы можем отметить, что отечественные цифровые технологии и проекты в области искусственного интеллекта активно меняют не только нашу повседневную жизнь, делая ее удобнее, но и рабочие процессы. Благодаря им привычные задачи стали проще, и российские разработчики продолжают создавать реальные решения, помогающие людям, бизнесу, образованию и государственным институтам работать эффективнее. Мы особенно гордимся ростом проектов в сферах образования и социальной поддержки населения, а также развитием ИТ-решений в таких номинациях, как «Цифровые решения для малого бизнеса», «Системы управления эффективностью предприятия», «Системы управления взаимоотношениями с клиентами», «Цифровой маркетплейс», «Корпоративные цифровые решения», а также проекты в области цифрового прорыва и трансформации. Впереди у нас церемония награждения лауреатов, которая состоится 17 июня в Общественной палате РФ», - рассказал исполнительный директор премии Евгений Пинаев.
Номинантами заключительного отборочного этапа премии «Приоритет: Цифра - 2026» стали:
- AppSec Solutions
- Агентство цифровых трансформаций Articul
- Content AI
- GreenData
- IBS
- Positive Technologies
- «РуБэкап» (входит в «Группу Астра»)
- Sherpa Robotics
- VESNA
- Альфа-Банк
- «Базис»/ Basis
- Банк ВТБ (ПАО)
- «ГПБ Мобайл»
- «Газпром нефть»
- ГК «Солар»
- ГКУ «Новые технологии управления»
- «Группа Астра»
- ИТ-экосистема «Лукоморье»
- «ИТ-Экспертиза»
- К2 НейроТех
- «Лента.ру» (медиахолдинг Rambler&Co)
- МегаФон
- МТС Линк
- ООО «Форк ИТ»
- ПАО «ММК»
- ПАО «Ростелеком»
- Правительство Москвы
- РТК-ЦОД
- Сбер
- СберТех
- Cбер2B
- СДЭК
- Сотбит
- «ТЕЛЕСНО»: онлайн платформа развития тела
- Тензор (разработчик Saby)
- Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»
- ФБУ «Тест-С.-Петербург»
- Совместный проект: Банк ВТБ (ПАО), «Консист Бизнес Групп» и «ФОРБС Консалтинг»
Организаторы и партнеры премии «Приоритет: Цифра - 2026»:
- Организатор – Проектный центр «Приоритет. Деловые мероприятия».
- Генеральный партнер – Компания «Норникель»
- Официальный партнер – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
- Стратегические партнеры – АРПП «Отечественный софт» и АРПО «РУССОФТ»
- Специальный партнер - Платформа коммуникаций Frisbee
- Стратегический медиапартнер – Медиахолдинг Rambler&Co
- Официальные информационные партнеры – Газета.Ru, Lenta.ru, ИД «Аргументы и Факты»