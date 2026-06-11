Названы номинанты заключительного этапа премии «Приоритет: Цифра - 2026»

Оргкомитет Национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра - 2026» подвел результаты рассмотрения конкурсных проектов заключительного отборочного тура.

© Пресс-центр премии "Приоритет: Цифра-2026"

К претендентам на победу присоединились еще 40 компаний, а всего поступило свыше 200 заявок.

«Прием заявок в этом году завершился, и мы можем отметить, что отечественные цифровые технологии и проекты в области искусственного интеллекта активно меняют не только нашу повседневную жизнь, делая ее удобнее, но и рабочие процессы. Благодаря им привычные задачи стали проще, и российские разработчики продолжают создавать реальные решения, помогающие людям, бизнесу, образованию и государственным институтам работать эффективнее. Мы особенно гордимся ростом проектов в сферах образования и социальной поддержки населения, а также развитием ИТ-решений в таких номинациях, как «Цифровые решения для малого бизнеса», «Системы управления эффективностью предприятия», «Системы управления взаимоотношениями с клиентами», «Цифровой маркетплейс», «Корпоративные цифровые решения», а также проекты в области цифрового прорыва и трансформации. Впереди у нас церемония награждения лауреатов, которая состоится 17 июня в Общественной палате РФ», - рассказал исполнительный директор премии Евгений Пинаев.

Номинантами заключительного отборочного этапа премии «Приоритет: Цифра - 2026» стали:

AppSec Solutions

Агентство цифровых трансформаций Articul

Content AI

GreenData

IBS

Positive Technologies

«РуБэкап» (входит в «Группу Астра»)

Sherpa Robotics

VESNA

Альфа-Банк

«Базис»/ Basis

Банк ВТБ (ПАО)

«ГПБ Мобайл»

«Газпром нефть»

ГК «Солар»

ГКУ «Новые технологии управления»

«Группа Астра»

ИТ-экосистема «Лукоморье»

«ИТ-Экспертиза»

К2 НейроТех

«Лента.ру» (медиахолдинг Rambler&Co)

МегаФон

МТС Линк

ООО «Форк ИТ»

ПАО «ММК»

ПАО «Ростелеком»

Правительство Москвы

РТК-ЦОД

Сбер

СберТех

Cбер2B

СДЭК

Сотбит

«ТЕЛЕСНО»: онлайн платформа развития тела

Тензор (разработчик Saby)

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»

ФБУ «Тест-С.-Петербург»

Совместный проект: Банк ВТБ (ПАО), «Консист Бизнес Групп» и «ФОРБС Консалтинг»

Организаторы и партнеры премии «Приоритет: Цифра - 2026»: