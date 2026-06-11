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Названы номинанты заключительного этапа премии «Приоритет: Цифра - 2026»

Партнерский материал

Оргкомитет Национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра - 2026» подвел результаты рассмотрения конкурсных проектов заключительного отборочного тура.

Названы номинанты заключительного этапа премии «Приоритет: Цифра - 2026»
© Пресс-центр премии "Приоритет: Цифра-2026"

К претендентам на победу присоединились еще 40 компаний, а всего поступило свыше 200 заявок.

«Прием заявок в этом году завершился, и мы можем отметить, что отечественные цифровые технологии и проекты в области искусственного интеллекта активно меняют не только нашу повседневную жизнь, делая ее удобнее, но и рабочие процессы. Благодаря им привычные задачи стали проще, и российские разработчики продолжают создавать реальные решения, помогающие людям, бизнесу, образованию и государственным институтам работать эффективнее. Мы особенно гордимся ростом проектов в сферах образования и социальной поддержки населения, а также развитием ИТ-решений в таких номинациях, как «Цифровые решения для малого бизнеса», «Системы управления эффективностью предприятия», «Системы управления взаимоотношениями с клиентами», «Цифровой маркетплейс», «Корпоративные цифровые решения», а также проекты в области цифрового прорыва и трансформации. Впереди у нас церемония награждения лауреатов, которая состоится 17 июня в Общественной палате РФ», - рассказал исполнительный директор премии Евгений Пинаев.

Номинантами заключительного отборочного этапа премии «Приоритет: Цифра - 2026» стали:

  • AppSec Solutions
  • Агентство цифровых трансформаций Articul
  • Content AI
  • GreenData
  • IBS
  • Positive Technologies
  • «РуБэкап» (входит в «Группу Астра»)
  • Sherpa Robotics
  • VESNA
  • Альфа-Банк
  • «Базис»/ Basis
  • Банк ВТБ (ПАО)
  • «ГПБ Мобайл»
  • «Газпром нефть»
  • ГК «Солар»
  • ГКУ «Новые технологии управления»
  • «Группа Астра»
  • ИТ-экосистема «Лукоморье»
  • «ИТ-Экспертиза»
  • К2 НейроТех
  • «Лента.ру» (медиахолдинг Rambler&Co)
  • МегаФон
  • МТС Линк
  • ООО «Форк ИТ»
  • ПАО «ММК»
  • ПАО «Ростелеком»
  • Правительство Москвы
  • РТК-ЦОД
  • Сбер
  • СберТех
  • Cбер2B
  • СДЭК
  • Сотбит
  • «ТЕЛЕСНО»: онлайн платформа развития тела
  • Тензор (разработчик Saby)
  • Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»
  • ФБУ «Тест-С.-Петербург»
  • Совместный проект: Банк ВТБ (ПАО), «Консист Бизнес Групп» и «ФОРБС Консалтинг»

Организаторы и партнеры премии «Приоритет: Цифра - 2026»:

  • Организатор – Проектный центр «Приоритет. Деловые мероприятия».
  • Генеральный партнер – Компания «Норникель»
  • Официальный партнер – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
  • Стратегические партнеры – АРПП «Отечественный софт» и АРПО «РУССОФТ»
  • Специальный партнер - Платформа коммуникаций Frisbee
  • Стратегический медиапартнер – Медиахолдинг Rambler&Co
  • Официальные информационные партнеры – Газета.Ru, Lenta.ru, ИД «Аргументы и Факты»