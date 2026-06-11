Наследство Людмилы Чурсиной получит только один человек

Единственным наследником российской актрисы Людмилы Чурсиной станет ее племянник Алексей Рымарев. Он является сыном младшей сестры артистки Эвелины, которая скончалась после инсульта в 2013 году.

Чурсина не оставила больших богатств по сравнению с другими актрисами ее уровня и завещала родственнику однокомнатную квартиру площадью 24 квадратных метра, расположенную рядом с Суворовской площадью. Артистка приобрела эту недвижимость после того, как получила половину стоимости четырехкомнатной квартиры от ее третьего мужа, с которым она развелась спустя четыре года совместной жизни.

— Вскоре Людмила Алексеевна купила однокомнатную квартиру, которую, кстати, отремонтировали специалисты из передачи «Идеальный ремонт». Эту однушку Людмила Алексеевна приобрела так, чтобы удобно было пешком добираться на работу в родной Театр Российской армии — жилье расположено неподалеку от Суворовской площади, — передает «КП».

Чурсина хотела быть упокоена с родителями, без громких слов и пышных панихид

О смерти Людмилы Чурсиной сообщили в московском Театре Российской армии, где она работала. Народной артистке СССР было 84 года. Актриса была наиболее известна по ролям в фильмах и сериалах «Донская повесть», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч».

Последние годы своей жизни Чурсина провела в Санкт-Петербурге, в квартире своей сестры, где она ухаживала за семьей племянника, в том числе за его дочерью с детским церебральным параличом.