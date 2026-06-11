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Наследство Людмилы Чурсиной получит только один человек

Вечерняя Москва

Единственным наследником российской актрисы Людмилы Чурсиной станет ее племянник Алексей Рымарев. Он является сыном младшей сестры артистки Эвелины, которая скончалась после инсульта в 2013 году.

Наследство Людмилы Чурсиной получит только один человек
© РИА Новости

Чурсина не оставила больших богатств по сравнению с другими актрисами ее уровня и завещала родственнику однокомнатную квартиру площадью 24 квадратных метра, расположенную рядом с Суворовской площадью. Артистка приобрела эту недвижимость после того, как получила половину стоимости четырехкомнатной квартиры от ее третьего мужа, с которым она развелась спустя четыре года совместной жизни.

— Вскоре Людмила Алексеевна купила однокомнатную квартиру, которую, кстати, отремонтировали специалисты из передачи «Идеальный ремонт». Эту однушку Людмила Алексеевна приобрела так, чтобы удобно было пешком добираться на работу в родной Театр Российской армии — жилье расположено неподалеку от Суворовской площади, — передает «КП».

Чурсина хотела быть упокоена с родителями, без громких слов и пышных панихид

О смерти Людмилы Чурсиной сообщили в московском Театре Российской армии, где она работала. Народной артистке СССР было 84 года. Актриса была наиболее известна по ролям в фильмах и сериалах «Донская повесть», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч».

Последние годы своей жизни Чурсина провела в Санкт-Петербурге, в квартире своей сестры, где она ухаживала за семьей племянника, в том числе за его дочерью с детским церебральным параличом.