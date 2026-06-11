Знакомая Усольцевых раскрыла новые детали жизни семьи

Знакомая семьи Усольцевых, которые осенью 2025 года пропали в тайге, поделилась новыми деталями их жизни. Об этом сообщает News.ru.

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По словам знакомой по имени Анна, супруги Усольцевы были полярно разными по характерам.

«Ирина была светлой, доброй и всегда веселой. Сергей всегда оставался хмурым и очень жестким. У супругов был успешный бизнес, они ни в чем себе не отказывали и жили на широкую ногу», — рассказала Анна.

Знакомая также добавила, что у Ирины Усольцевой был сын от первого брака, которого она никогда бы добровольно не оставила. Из-за этого собеседница издания считает, что Усольцевы пропали не по своей воле.

Напомним, что 28 сентября 2025 года семья Усольцевых полным составом отправилась в поход к горе Буратинка под Красноярском — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака породы корги по кличке Лада. В тот же день они перестали выходить на связь. Их поиски не принесли результатов.

Ранее в районе пропажи Усольцевых была обнаружена новая зацепка. Из-за нее были анонсированы новые массовые поиски семьи.