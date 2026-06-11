В День России «Орфей» запустит Интернет-канал «Народная классика»

12 июня, в День России на сайте и в мобильном приложении радио «Орфей» начнёт круглосуточное вещание интернет-канал «Народная классика», посвященный объявленному Президентом Российской Федерации В. Путиным Году единства народов России. Канал ориентирован на молодую аудиторию, ведь именно она сегодня активнее всего интересуется фолком и этномузыкой.

На канале «Народная классика» будет звучать музыка более 30 народностей России и в оригинальной версии, и в современной обработке. Это и известные фольклорные хиты («Ой ты степь широкая», «Барыня», «Калинка», «Лезгинка»), и авторские композиции, основанные на фольклорных темах, и легендарные песни советского периода, ставшие классикой жанра. Только на канале «Народная классика» можно будет услышать, как звучат дудук, гусли, варган и многие другие народные инструменты.

В коллекцию канала вошли записи ансамбля «ИХТИС», Хора Сретенского монастыря, Ольги Глазовой, группы «Bai-Terek», Zventa Sventana, «ХВОЯ», Пелагеи, Татьяны Куртуковой, Дины Гариповой, Надежды Бабкиной, Людмилы Зыкиной, Надежды Кадышевой, Екатерины Шавриной, а также Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова. База канала подготовлена при участии фирмы «Мелодия», Гильдии межэтнической журналистики и Российского музыкального союза.

В музыкальную базу канала вошли и редкие произведения. Так, Академический хор русской песни Телерадиоцентра «Орфей» осуществил запись крестьянских песен Тамбовской губернии XIX века, а основанием послужила книга песен, собранная композитором Василием Орловым и хранящаяся в Нотном архиве Телерадиоцентра «Орфей». Только через полтора века эти песни вернулись к жизни.

«Работа над каналом «Народная классика» продолжается, и его музыкальная база будет расширяться, как и количество представленных здесь музыкальных произведений народностей России. Нам важно не просто показать богатство культур России, а открыть для молодёжи настоящее «окно в российский фольклор», – отмечает генеральный директор — художественный руководитель Телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова. – Наши слушатели смогут совершить настоящее путешествие по стране: старинные напевы здесь соседствуют с электроникой, джазом, роком, хип-хопом. Это язык, который понятен и близок сегодняшнему слушателю. Народная музыка — не музейный экспонат, а живой культурный код нации. Чем больше мы его слышим, тем лучше понимаем, кто мы есть».

Презентация Интернет-канала «Народная классика» прошла 27 мая в Арт-центре Института современного искусства. На ней выступили группа Vetkafolk, гусляр Кирилл Богомилов, квинтет Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова и ансамбль Академического хора русской песни Телерадиоцентра «Орфей» и другие.