Выделены средства для спасения застрявшего в сетях в Мурманской области кита

ВТБ и Фонд защитников природы выделили средства для спасения кита, который застрял у берегов Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что краснокнижный горбатый кит запутался в сетях у острова Кильдин в акватории Баренцева моря. Волонтеры обнаружили на его теле раны и порезы от веревок, которые были натянуты слишком туго.

«Сегодня Росприроднадзор выдал разрешение на проведение операции по спасению млекопитающего», — говорится в сообщении.

В марте гигантский кит оказался в смертельной ловушке в Балтийском море. Инцидент произошел в Любекской бухте на севере Германии.