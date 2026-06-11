Спасенная из рабства петербурженка похудела в два раза и потеряла почти все зубы

Петербурженка Мария Таякина, которая провела два года в трудовом рабстве в Мексике, находится в тяжелом физическом и эмоциальном состоянии. Из-за голода она похудела два раза, а после постоянных побоев у нее почти не осталось зубов.

© Консульский отдел Посольства России в Мексике

История Марии началась два года назад, когда она осталась без денег и документов в Мексике. Собственник отеля, где работала россиянка, сначала пообещал ей помощь, но вместо этого продал девушку местным преступным группировкам. Все это время Мария была вынуждена заниматься тяжелым физическим трудом, живя в полуразрушенном здании в условиях полной изоляции.

— Мария тайком жаловалась в местную полицию, но заявления ничем не помогли. К счастью, параллельно ее искали мать и сын из Петербурга, обратившиеся за помощью в консульство. Кроме того, на Марию наткнулась мексиканская семейная пара общественников. Они нашли ей жилье, сводили к врачам и сотрудничали с российскими дипломатам, — передает «КП-Петербург».

Ранее из мошеннического кол-центра в Мьянме удалось освободить другую россиянку. Девушка спустя пару месяцев смогла связаться со специалистами из посольства с просьбой оказать помощь в ее освобождении.