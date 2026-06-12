Под завесой тайны: самые известные теории заговора

Тайные общества, скрытые мотивы и загадки, которые десятилетиями не дают покоя человечеству, - конспирология прочно закрепилась в современной поп-культуре.

От классических теорий о мировом правительстве до самых безумных фантазий о пришельцах: мы собрали главные мифы, в которые до сих пор верят миллионы людей. Листайте наши карточки, чтобы узнать, как устроены самые известные теории заговора, откуда они взялись и почему наш мозг так легко попадается на их удочку.