Роспотребнадзор разрешил купаться в 33 зонах отдыха в Подмосковье

Подмосковное управление Роспотребнадзора выдало 33 заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям для безопасного купания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На текущий момент признаны безопасными для купания 33 зоны отдыха в 14 округах Подмосковья. В их числе карьер "Амазонка" в Орехово-Зуевском округе, "Княжеский пруд" в Егорьевске, Белое и Святое озера в Шатуре, карьер "Волкуша" в Лыткарино и многие другие.

Больше всего одобренных территорий в Орехово-Зуевском округе (6), Шатурском и Павлово-Посадском округах (по 4), Егорьевском и Пушкинском округах (по 3), а также Талдомском, Сергиево-Посадском, Красногорском и Луховицких округах (по 2 зоны). Еще по одной территории одобрили в округах Рошаль, Зарайск, Фрязино, Лыткарино и Электросталь.

При этом 6 зон не смогли получить документ о соответствии водного объекта для купания. Речь идет о трех водоемах в Электростали, двух водных объектах в Клину и еще одной территории в Ивантеевке. Полный список водоемов размещен на сайте управления Роспотребнадзора.

Ранее еще одна зона для отдыха заработала на Северном речном вокзале Москвы. На территории разместились 4 бассейна разной площади для детей и взрослых, 340 шезлонгов и 110 пляжных кроватей для отдыха, а также 30 балдахинов. Территория открыта ежедневно с 09:00 до 21:00.