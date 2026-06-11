ВЦИОМ назвал главные эмоции россиян при мысли о России

Чувство гордости, любви и веры преобладает у граждан России при мысли о своей стране. Таковы результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

"Топ-3 эмоций, с которыми россияне думают о России: гордость (41%), любовь (39%), вера (37%)", - приводятся данные в исследовании.

Гордость за страну, как отмечают социологи, базируется прежде всего на самоидентификации и личной связи с родиной (29% ответов), ее истории (29%), а также на достижениях государства (17%).

Подавляющее большинство россиян испытывают гордость за конкретные сферы жизни страны: 90% респондентов заявили о гордости за историю России, по 87% - за ее культуру и природные богатства, по 82% - за спорт и отечественную науку.

Отвечая на вопрос о достижениях и успехах последних 10-15 лет, вызывающих чувство гордости, респонденты чаще всего называли укрепление обороноспособности, суверенитет и внешнюю политику (16%). Столько же опрошенных отметили прорывы в науке, технологиях, медицине и высокотехнологичных отраслях. Еще 13% гордятся социально-экономическим развитием страны, 9% - спортом и проведением крупных спортивных событий.

Опрос проводился 31 мая 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.