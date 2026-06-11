Названы лауреаты Госпремии РФ в области литературы и искусства

В пресс-центре ТАСС назвали имена лауреатов Госпремии РФ в области литературы и искусства за 2025 год. Имена лауреатов госпремий объявили помощник президента РФ Владимир Мединский, помощник президента РФ Андрей Фурсенко и советник президента РФ, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Начали с литературы и искусства. За вклад в развитие отечественной и мировой культуры Государственная премия присуждена режиссеру и продюсеру Андрею Михалкову-Кончаловскому.

"Комментировать лауреата, думаю, не надо, мы все понимаем, кто это, режиссер - интеллектуал, философ, сценарист", - отметил Владимир Мединский.

Государственная премия за многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации отечественной истории присуждена Главному продюсеру специальных сериальных проектов ФГУП ВГТРК "ГТК "Телеканал Россия" Марии Ушаковой и продюсеру ООО "Киностудия "Москино" Екатерине Жуковой.

"Мы все смотрели их грандиозные сериалы - исторические проекты, соединяющие документальную точность и художественный вымысел - "Столыпин", "Иван Грозный", "Андрей Боголюбский", - прокомментировал Мединский.

Напомним, размер премии - 10 млн рублей. В этом году Совет по культуре рассмотрел 24 представления. Кандидатуры, получившие две трети голосов, были отданы на утверждение президенту РФ Владимиру Путину.