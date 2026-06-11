В День России Сбер запустит открытый фестиваль ИИ-искусства

В год своего 185-летия, Сбер запускает «Гига-Арт» — открытый фестиваль ИИ-искусства, посвященный образу России. Участвовать может каждый — без опыта в живописи и без знания нейросетей.

Фестиваль стартует 12 июня, в День России, и продлится до 4 ноября 2026 года. Авторы лучших работ каждого этапа увидят свои произведения на медиафасадах по всей стране. Чтобы принять участие, нужно сгенерировать изображение в «ГигаЧате» с помощью модели Kandinsky и отправить ссылку на него на сайте фестиваля — работы попадут на лендинг, где профессиональное жюри выберет лучшие.

Участникам предлагается переосмыслить Россию как живой образ: вдохновением может стать все, из чего складывается культурный код страны — великая литература и балет, народные промыслы и природа родного региона, местные мифы и истории.

«Сегодня у каждого есть возможность попробовать себя в творчестве и создать уникальное произведение — вдохновленное красотой и культурой России, ее людьми и явлениями. 185 лет Сбер остается зеленым — открытым новому и готовым поддержать каждого, кто хочет двигаться вперед. "Гига-Арт" — это пространство, где можно с помощью ИИ-технологий Сбера проявить свой творческий потенциал и создать коллективный визуальный портрет страны: такой, каким ее видят люди из разных регионов и поколений», — отметил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

К фестивалю присоединились кураторы: певец Ваня Дмитриенко, гендиректор Cosmoscow Николай Коньков, фигурист Петр Гуменник, продюсер Сабина Чагина, режиссер Антон Шавкеро и СТО Kandinsky Денис Димитров. Фестиваль открывают ИИ-креаторы — Миша Надымов и Валерия Титова.

Для создания работ участники фестиваля могут воспользоваться флагманской моделью Kandinsky 6.0 Image, которую Сбер представил ранее в этом году. Все возможности продвинутого создания и редактирования изображений доступны бесплатно в ИИ-помощнике «ГигаЧат».