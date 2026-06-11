Минпросвещения открыло горячую линию по подбору педагогов

Министерство просвещения РФ по поручению главы ведомства Сергея Кравцова запустило горячую линию для оперативного поиска учителей и других педагогических работников. Сервис ориентирован как на директоров школ, нуждающихся в кадрах, так и на педагогов, ищущих работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерством просвещения РФ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников открыта горячая линия. Ее работа организована по поручению министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и ориентирована как на директоров школ, нуждающихся в квалифицированных специалистах, так и на педагогов, ищущих работу в школе", - говорится в сообщении.

Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Свои вопросы можно направить по бесплатному номеру телефона 8-800-200-91-85.

Срок рассмотрения заявки составляет от 3 до 5 дней с момента подачи обращения.