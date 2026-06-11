Психолог, физиогномист, коуч по адаптивному интеллекту Надежда Шевченко в интервью Tsargrad.tv прокомментировала интервью украинского лидера Владимира Зеленского западным СМИ, в котором он рассказал об открытом письме, адресованном президенту России Владимиру Путину.

По мнению эксперта, Зеленский демонстрирует отсутствие взвешенной политической позиции.

«Здесь видно по невербальным признакам, что у человека, несмотря на его статус главы государства, выражение нашкодившего подростка. И состояние, мол хи-хи-хи, я вот тут кому-то там насолил, нашкодил. Это выглядит настолько инфантильно. И все абсолютно невербальные сигналы об этом говорят», — отметила Шевченко.

Есть ощущение, что Зеленский отправил письмо будто бы на спор, либо его одобрили более статусные его друзья, добавила она.

Песков прокомментировал слова Путина о Зеленском

4 июня на официальном сайте президента Украины появилось открытое письмо Зеленского Путину, в котором он предложил закончить военный конфликт «честно и достойно».

В письме Зеленский также призвал российского лидера определить дату переговоров и провести личную встречу. На время диалога украинская сторона готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США, считает глава республики.

Путин ответил на письмо публично во время выступления на ПМЭФ. Он заявил, что не видит смысла в личных контактах с Зеленским до достижения договоренностей по урегулированию конфликта.