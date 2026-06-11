В российском регионе бьют тревогу из-за нашествия акул

В акваторию Приморья заплыли акулы из-за аномально большого захода тунца, который является их кормовой базой, передает Baza. Миграция рыбы связана с ранним прогревом воды и появлением иваси — ее крупные скопления прошли через регион из-за усиления Цусимского течения.

Местные жители уже поймали акулу-мако у острова Путятина. Еще несколько особей, которые гнались за катерами, заметили в бухте Триозерье. Рыбаки рассказали, что это были белые акулы (их называют акулами-людоедами), которых поначалу перепутали с дельфинами.

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Ранее сообщалось, что ученые сняли на видео огромную акулу в водах Антарктики, где этих хищников раньше никогда не замечали. Эксперты всегда полагали, что обнаружить эту огромную рыбу в такой среде невозможно. По его данным, акула длиной 4 м была замечена приборами возле Южных Шетландских островов, на глубине 490 метров, где температура воды составляла -1,27 градусов Цельсия.