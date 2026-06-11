Лантратова помогла семье погибшего бойца СВО получить страховые выплаты

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что помогла семье погибшего бойца СВО получить страховые выплаты.

Как рассказала омбудсмен, Анатолий проходил службу по контракту. Дома у него остались жена и семеро детей.

«Двое старших сыновей сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО», — указала она.После гибели Анатолия супруга бойца Оксана столкнулась с трудностями при оформлении положенных выплат и обратилась к омбудсмену. Аппарат направил запрос в фонд «Защитники Отечества». Семья уже получила средства.

Ранее Лантратова помогла подполковнику в отставке получить направление на операцию.