ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ о полном обесточивании станции
Инспекторы МАГАТЭ получили информацию о полном обесточивании Запорожской атомной электростанции. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на станции, мы проинформировали», — сказала Яшина.
Уточняется, что причина отключения второй и последней линии электропередачи остаётся неизвестной.
Ранее стало известно, что ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение и использует резервные дизель-генераторы.