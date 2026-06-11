ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ о полном обесточивании станции

Инспекторы МАГАТЭ получили информацию о полном обесточивании Запорожской атомной электростанции. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на станции, мы проинформировали», — сказала Яшина.

Уточняется, что причина отключения второй и последней линии электропередачи остаётся неизвестной.

Ранее стало известно, что ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение и использует резервные дизель-генераторы.