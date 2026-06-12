Опытный турист Алексей Кулеш заявил, что готовятся новые поиски семьи Усольцевых. Вероятно, массовые. Желающих принять участие будет много, добавил он. Алексей Кулеш придерживается трагической версии: семья погибла в том самом районе, где ее разыскивают.

Между тем показательно, что последние поиски Усольцевых, пропавших осенью прошлого года, проходили в режиме повышенной секретности. Информацию о ходе операции журналистам в Следственном комитете давали в ограниченном порядке, передает aif.ru.

Кстати, сообщалось, что в ходе нынешних поисков нейросеть зафиксировала некие останки. Как выяснилось, это кости марала, которые лежат в тайге еще с осени 2024 года. То есть нашли даже их. Пока результат такой: добровольцы прошли 900 километров ради одной находки. Это обломок палки для скандинавской ходьбы.

Свидетельских показаний о том, что у Усольцевых была именно такая палка, нет, однако находка заинтересовала следователей. Ее уже отправили на экспертизу ДНК.

Кстати, в ходе нынешних поисков было найдено аномально большое количество медвежьих следов. Эксперты поднимали в воздух БПЛА, проверяя территорию с тепловизором, чтобы избежать встречи со зверями. Опытные таежники уверены: даже если медведь напал на семью, он бы не съел одежду, обувь, телефоны, рюкзаки. Следы обязательно остались бы.

А вот судмедэксперт, полковник медицинской службы МО РФ в запасе Александр Аулов дал более мрачный прогноз. По его словам, если это действительно был несчастный случай в лесу, то сейчас можно найти только кости - все остальное уничтожено зверями, птицами и процессами гниения.

Он также отметил, что служебные собаки уже бесполезны - запах давно выветрился. Опять же крайне странно, что останки не помогли обнаружить самые первые масштабные поиски, в которых участвовало более 1,5 тысячи человек. Тогда вероятность что-либо найти была максимально высокой - вряд ли спасатели что-то пропустили.