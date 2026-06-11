Россиянам назвали способ справиться с жарой

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что поможет справиться с жарой. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

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Онищенко назвал способ справиться с жарой и подчеркнул, что в этом помогут соблюдение питьевого режима, светлая одежда и уменьшение физической нагрузки.