Россияне массово сорвались в мини-отпуск на День России

Длинные выходные на День России поддержали спрос на путешествия после провального мая. Число бронирований гостиниц выросло до 25%. Данные сообщили «Известия».

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Загрузка отелей в Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани и Нижнем Новгороде достигла 95–100%. Средняя стоимость ночи по стране соответственно выросла — на 5% и составила 6,6 тысячи рублей.

В лидерах бронирований сразу несколько городов: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Сочи. Эксперты отмечают перераспределение спроса: из-за неудобного графика майских праздников часть поездок перенесли на июнь.

Дополнительным драйвером стала «экономика впечатлений» — зумеры путешествуют чаще других возрастных групп.

Минэкономразвития прогнозирует 48 миллионов турпоездок этим летом, что на 4% больше прошлогоднего.