Аномально холодная сибирская зима испытала энергосистему Приангарья

Этой зимой вопросы бесперебойного теплоснабжения и надежности топливных поставок были особо важны. О том, как угольный дивизион Эн+ - ключевой поставщик топлива для ТЭЦ и ЖКХ Иркутской области и соседних регионов - справился с вызовами рекордных морозов и как готовится к будущему отопительному сезону, в интервью "РГ" рассказал генеральный директор "Эн+ Уголь" Сергей Иванов.

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Сергей Леонидович, зимы в Сибири всегда холодные, а последняя и вовсе ставила неприятные температурные рекорды. Как компания прошла отопительный сезон?

- Эта зима была для нас, как и для всех жителей Иркутской области, непростой, холодной, но мы справились со всеми трудностями. Компания в очередной раз доказала, что надежно обеспечивает регион энергией. Все наши клиенты получили уголь в полном объеме.

Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и теплоэлектроцентралям Иркутской области мы отгрузили 9,9 миллиона тонн угля. Основным потребителем, как и раньше, остается Байкальская энергетическая компания. Для ее станций мы поставили чуть больше 9 миллионов тонн.

Если посмотреть, как менялись объемы год от года, то с 2021 года мы их постоянно увеличивали. Пять лет назад поставляли 6,6 миллиона тонн угля, а в прошлый отопительный сезон объем достигал 10 миллионов тонн.

Весь наш уголь традиционно идет на нужды ЖКХ и энергетики Иркутской области, Красноярского края и Республики Тыва.

Но основной сложностью все же были крайне низкие температуры?

- Да, безусловно. Критически низкие температуры, при которых техника просто отказывается работать, стали для нас не очень приятной данностью, но не неожиданностью. Мы всегда планируем свою работу с учетом возможных холодов, но в такие морозы вынуждены приостанавливать некоторые работы на площадках или вести их с ограничениями, чтобы пощадить технику. На отдельных предприятиях в январе и феврале мы "стояли" от 6 до 18 суток. Температура в разрезных траншеях опускалась до 45 градусов мороза. Однако это, повторюсь, хоть и неприятно, но не стало для нас сюрпризом - все же в Сибири работаем.

Чтобы не потерять мощности, мы заранее создали стратегический запас угля - примерно 1,1 миллиона тонн. Этот запас помог нивелировать влияние холода и простоев оборудования. Есть и другая проблема: смерзание угля в вагоне при критически низких температурах. Для ее решения мы приобрели более мощную установку по очистке вагонов от снега. На Касьяновской обогатительной фабрике в Черемхово сейчас монтируем установку по внесению противосмерзаемой жидкости непосредственно в горную массу перед отгрузкой. В общем, уже работаем, чтобы следующую зиму встретить во всеоружии.

Есть и иные сложности, которые уже не связаны с погодой. Речь идет о логистических ограничениях со стороны РЖД. Восточное направление, куда мы отправляем большинство наших поставок, традиционно перегружено. Также на некоторых участках железной дороги шли летние ремонты с переходом в осенние месяцы, а значит, был простой вагонов.

Техника техникой, а как же люди работали в такой космический холод?

- Конечно, надо отдать должное персоналу и сказать им огромное спасибо. Абсолютно все наши сотрудники справились с поставленной задачей. Очень многие работают на открытом воздухе; мы их, конечно, обеспечиваем теплой одеждой и горячим питанием. Повторюсь еще раз: наши работники - большие молодцы и справились со всеми вызовами.

А в парке техники есть ли существенное обновление?

- На Жеронский разрез в Усть-Илимске мы в прошлом году приобрели еще один шагающий экскаватор, который позволит нам добыть дополнительно около 125 тысяч тонн угля. Здесь же появились новые самосвалы и другая горная техника, что позволяет нам не зависеть от подрядчиков в таких важных процессах, как, например, транспортировка вскрыши или угля.

На разрез Мугунский в Тулунском районе мы приобрели большегрузные самосвалы с погрузочными комплексами, которые также позволят усилить наши позиции. Техника развивается, а мы стараемся своевременно ее обновлять.

На некоторых территориях, где работает "Эн+ Уголь", предприятие считается почти градообразующим и играет важную роль.

Накладывает ли это на компанию дополнительные социальные обязательства: приходится помогать муниципалитетам в холодную погоду?

- Для нужд детсадов, школ, больниц многих муниципалитетов мы предоставляем уголь в рамках соглашений о социальном партнерстве. В прошлом году общий объем такой помощи составил около 5 миллионов рублей. Бесплатный уголь получают наши сотрудники и ветераны угольных предприятий по коллективным договорам (их почти 9 тысяч). И, конечно, часть угля на особых условиях идет наименее защищенным слоям населения.

Наша поддержка позволяет муниципалитетам относительно безболезненно пройти зиму, а также помочь пенсионерам и малообеспеченным семьям в непростое холодное время года.

В преддверии следующего отопительного сезона на что будете обращать внимание, чтобы повысить надежность?

- Мы понимаем, что сейчас каждая угольная станция работает близко к пределу своих возможностей. Поэтому компания синхронно развивается вместе с нашими коллегами-энергетиками и будет готова к отопительному периоду 2026-2027 годов, обеспечив потребителей качественным углем. С этой целью мы проводим огромную работу по подготовке имеющегося парка техники и оборудования к предстоящему зимнему периоду. В этом году планируем потратить на это около 2 миллиардов рублей.

Обновляем и модернизируем горное оборудование, что позволит производству работать точно и четко - как часы. Также на 2026 год запланированы 6 миллиардов рублей на наши инвестиционные проекты. Ключевые направления - развитие Мугунского и Жеронского месторождений. Оба проекта нацелены на увеличение объемов добычи и отгрузки основному потребителю - Байкальской энергетической компании - углей с необходимыми характеристиками.

Для нужд энергетиков мы также намерены увеличить объем поставки черемховских каменных углей, которые более калорийны и экологически чисты. Все эти проекты подчинены одной цели - дать растущей энергетике качественное топливо для надежного прохождения холодных периодов.

Как угольный дивизион Эн+ мы стоим в начале технологической цепочки производства электроэнергии, и от нашей эффективности зависит стабильность энергосистемы региона, энергетическая безопасность Приангарья.