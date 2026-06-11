Минздрав официально признал нутрициологов и нейропсихологов

Российский Минздрав утвердил обновленную номенклатуру медицинских специальностей. В список вошли 15 новых направлений, сообщает официальный документ на сайте ведомства.

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Среди новых компетенций — аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и эргореабилитация.

С 1 сентября 2027 года отдельной специальностью станет паллиативная медицинская помощь. Специальности «бактериология», «вирусология» и «паразитология» сохраняются до 1 сентября 2028 года.

Для работников со средним профессиональным образованием в номенклатуру вошли медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.