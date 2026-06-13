13 июня: какой праздник отмечают в России и мире

13 июня в мире отмечается День маленького путешествия и Международный день распространения информации об альбинизме. Православные верующие вспоминают мученика Ермия Команского. «Лента.ру» выяснила, какие еще праздники отмечают 13 июня и кто из знаменитостей родился в этот день.

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Праздники в России

День мебельщика

Каждую вторую субботу июня свой профессиональный праздник отмечают российские мебельщики — работники мебельных производств. В 2026 году День мебельщика выпадает на 13 июня. Событие празднуют конструкторы, столяры, сборщики, дизайнеры, швеи — все специалисты, причастные к созданию предметов мебели.

Праздники в мире

Международный день распространения информации об альбинизме

Праздник учредили по инициативе ООН в декабре 2014 года. Альбинизм — редкое генетическое различие, которое выражается в недостатке пигмента меланина в волосах, коже и глазах. Недостаток меланина делает людей с альбинизмом уязвимыми по отношению к солнечным лучам и яркому свету, почти все из них страдают от проблем со зрением и предрасположены к раку кожи.

Альбиносы по всему миру сталкиваются с дискриминацией из-за своего внешнего вида. Частая причина насилия — ошибочные представления, мифы и суеверия, заложенные в культуре разных народов. Праздник призван напомнить общественности, что люди с альбинизмом имеют равные права со всеми остальными жителями планеты.

Какие еще праздники отмечают в мире 13 июня

Дeнь швeйнoй мaшинки; День маленького путешествия; Мeждунapoдный дeнь мeтaния тoпopa; Дeнь бoжьиx кopoвoк; День писателя в Аргентине; День любителей кексов в США.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти мученика Ермия Команского

Согласно преданию, мученик Ермий жил во II веке в городе Команы. Долгое время он служил в римской армии, но тайно исповедовал христианство. Когда император Антонин Пий издал приказ о гонении на христиан, к тому времени уже немолодой Ермий предстал перед судом. За преданность вере его пытали, но святой чудом оставался невредим. В очередной раз, истязая мученика, палачи разом ослепли и взмолились о помощи. Тогда старец велел им подойти, положил на них руки и исцелил от недуга. Узнав об этом, правитель города сам казнил Ермия. После этого христиане тайно похоронили святого.

Какие еще церковные праздники отмечают 13 июня

День памяти святого мученика Философа Александрийского; День памяти священномученика Философа Орнатского и сыновей его, мучеников Бориса и Николая.

Приметы на 13 июня

Много росы вечером — к жаркой погоде на следующий день; Пчелы роем летают над цветущей рябиной — на следующий день погода будет ясная; Пасмурная погода в этот день — к морозной зиме.

Кто родился 13 июня

Сестры-близнецы Олсен (40 лет)

Эшли и Мэри-Кейт Олсен — американские актрисы, известные по детским ролям фильмах «Двое: Я и моя тень», «Паспорт в Париж» и в сериале «Полный дом».

Сестры Олсен владеют собственным брендом одежды The Row и развивают другие бизнес-проекты. В 2021 году состояние близняшек оценили в 500 миллионов долларов.

Григорий Перельман — российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре. В настоящее время это единственная решенная математическая проблема из семи задач тысячелетия. В 2007 году газета Sunday Telegraph опубликовала список «100 ныне живущих гениев», в котором Григорий Перельман занял девятое место. В 2010-м Математический институт Клэя отметил труд ученого «Премией тысячелетия» в один миллион долларов США. Перельман не принял этот приз.

Кто еще родился 13 июня

Сергей Маковецкий (68 лет) — российский актер; Дана Борисова (50 лет) — российская телеведущая; Крис Эванс (45 лет) — американский актер; Малкольм Макдауэлл (83 года) — британский актер; Аарон Тейлор-Джонсон (36 лет) — британский актер.