11 июня: какой праздник отмечают в России и мире

11 июня в России проходит День рассеянного склероза, посвященный борьбе с этой болезнью. В разных уголках планеты отмечают День рождения Жака-Ива Кусто. Православные вспоминают события I Вселенского Собора. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 11 июня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Общероссийский день рассеянного склероза

Рассеянный склероз — это лекарств можно нивелировать симптомы.

Впервые Общероссийский день рассеянного склероза провели в 2010 году. В нем принимают участие медицинские вузы, научно-исследовательские институты и учреждения здравоохранения. Как правило, они проводят просветительские мероприятия, посвященные профилактике и лечению опасного заболевания.

Праздники в мире

День Жака Ива Кусто

11 июня 1910 года родился легендарный ученый — исследователь океанов Жак-Ив Кусто. В течение жизни он совершил тысячи погружений и снял об этом 150 фильмов. За свою работу Кусто получил получил два «Оскара» и «Золотую пальмовую ветвь».

Исследователю удалось привлечь внимание общественности к актуальным проблемам океана: загрязнению, незаконному промыслу, изменениям климата и многим другим. Кроме того, именно Кусто изобрел акваланг и первую подводную камеру, сделав возможными документальные съемки под водой.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 июня

День поиска новой звезды; День студента в Гондурасе; Дeнь соседа в Аргентине; День военно-морских сил Бразилии; День кукурузы в початках в США.

Какой церковный праздник 11 июня

День памяти святителя Луки, архиепископа Симферопольского

Святитель Лука, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, жил на рубеже XIX-XX веков. Он был знаменитым ученым, профессором, одним из основателей регионарной анестезии и гнойной хирургии. Всю жизнь он проработал врачом и лечил людей в разных уголках России. Однако в самый разгар антирелигиозной пропаганды, доктор решил принять священный сан.

В 1923 году Валентин был пострижен в монахи с именем Лука и стал епископом. За преданность вере ему пришлось пройти лагеря, позже Лука участвовал в Великой Отечественной войне. В 1946 году его возвели в сан архиепископа. За выдающиеся научные труды святитель Лука был награжден Сталинской премией I степени, за участие в Великой Отечественной войне — медалью «За доблестный труд». До конца своих дней Лука совмещал докторскую практику с епископским служением. В 2000-м его причислили к лику святых.

Какие еще церковные праздники отмечают 11 июня

Память I Вселенского Собора (325); Собор святых Красноярской митрополии; День памяти мученицы Феодосии девы, Тирской; День памяти блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского; Обретение мощей преподобного Иова Анзерского.

Приметы на 11 июня

Если 11 июня весь день идет дождь, то будет богатый урожай хлеба; Кукушка кричит — к ясной погоде; Если ночь на 11 июня теплая и звездная, значит, урожай будет богатым.

Кто родился 11 июня

Британский актер Хью Лори родился 11 июня 1959 года в Оксфорде. Известность пришла к нему после съемок в британских сериалах «Черная гадюка», «Шоу Фрая и Лори», «Дживс и Вустер». Всемирно известным актер стал благодаря главной роли в сериале «Доктор Хаус».

Лори изменил свое амплуа комедийного актера и создал образ мрачного и бестактного циника, который, однако, стремится спасти безнадежных пациентов. Роль Доктора Хауса принесла актеру два «Золотых глобуса».

Пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев Петра Чайковского.

Денис Мацуев — один из самых популярных пианистов в мире, его репертуар включает произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса и других великих классиков.

Кто еще родился 11 июня

Веня Д’ркин (1970-1999) — российский рок-музыкант, бард; Шайя Лабаф (40 лет) — американский актер; Питер Динклейдж (57 лет) — американский актер и кинопродюсер; Рихард Штраус (1864-1949) — немецкий композитор; Виссарион Белинский (1811-1848) — русский публицист и литературный критик.