Старшая дочь пресс-секретаря Путина забеременела третий раз

Старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета ждет третьего ребенка. Об этом она сообщила изданию «Мнение редакции».

В 2024 году Елизавета вышла замуж за предпринимателя Даниила Ромашова. Как писали СМИ, через несколько месяцев после свадьбы у пары родился сын. Ранее Елизавета официально не комментировала информацию о своих детях.

«Сегодня Лиза эксклюзивно рассказала «Мнению редакции», что ожидает третьего ребенка», — отмечается в публикации.

В конце августа 2025 года Елизавета поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографиями, сделанными во время отдыха в Турции. Журналисты обратили внимание, что дочь пресс-секретаря президента России на снимках либо стоит спиной к камере, либо скрывает живот. Интернет-пользователи предположили, что Елизавета Пескова и ее супруг Даниил Ромашов станут родителями.

У Дмитрия Пескова пятеро детей. В 1990 году он впервые стал отцом. У политика родился сын Николай в браке с Анастасией Буденной. В 1994 году Песков женился на Екатерине Солоцинской, которой на тот момент было 18 лет. В браке у них появились трое детей: дочь Елизавета и сыновья Михаил и Даниил. Супруги развелись в 2012 году. А в 2015 году пресс-секретарь официально женился на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. Пара растит общую дочь Надежду, которой 11 лет.

Елизавета Пескова рассказывала в личном блоге, что у нее сложились хорошие отношения со сводной сестрой — дочерью Навки. По словам выпускницы МГИМО, они дружат с Александрой Жулиной и встречаются не только на семейных праздниках.