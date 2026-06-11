В Госдуме предложили регламентировать сроки отключения горячей воды

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева выступила с инициативой установить законодательные ограничения на продолжительность летнего отключения горячей воды в России.

Депутат объяснила, что отключения горячей воды летом проводятся для проведения плановых ремонтных работ, однако установленные сроки отсутствуют.

Она напомнила, что раньше существовало ограничение на отсутствие горячей воды в многоквартирных домах сроком до двух недель, но впоследствии это требование было отменено.

«У людей нет возможности защитить свои права в суде в случае чрезмерно длительного отключения воды, поскольку отсутствует нормативный документ, на который они могли бы опереться», — сообщила Разворотнева «Парламентской газете» и добавила, что планирует направить обращение в Роспотребнадзор.