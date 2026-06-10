«Я отсюда не вернусь»: перед смертью Чурсина сделала откровенное признание подруге
Ушла из жизни Людмила Чурсина. Народная артистка России не дожила до 85 - летнего юбилея чуть больше месяца. Актриса запомнится по ролям в таких картинах и сериалах как «Щит и меч», «Личное счастье», «Долгая дорога в дюнах», «Орлова и Александров» и многих других. Всего в актёрском арсенале актрисы более сотни ролей.
Лучшая подруга Людмилы Чурсиной актриса Элеонора Шашкова рассказала о тяжелой болезни актрисы и поделилась их последним разговором.
«Людочка мне даже не подруга, она мне сестра», - сказала звезда сериала «17 мгновений весны». «Мы познакомились с Людочкой, когда поступали в Щукинское училище», - вспоминает Элеонора Петровна. «Обе считали, что не поступим, потому что считали себя толстыми. И обе поступили», - вспоминает Шашкова. - «Она всегда нравилась мужчинам», - делится Элеонора Петровна, но не всегда эти отношения были счастливыми», - считает подруга усопшей. «С сыном генсека Юрия Андропова они прожили всего несколько лет, Игорь был не столь ответственным в отношениях, Людмила не потерпела и ушла», - продолжает рассказ Шашкова. - «Гостеприимная, чудесная», - делится впечатлениями о подруге Шашкова. - «Не осознаю пока, что больше с ней не поговорю», — скорбит Элеонора Петровна. - «Последний раз мы разговаривали семь месяцев тому назад, Люда поделилась, что больна онкологией», - воссоздает события Элеонора Шашкова. Люда рассказала, что будет лечиться в клинике под Петербургом. «Эллочка, я оттуда не вернусь», — сказала мне подруга. Её голос звучал тревожно. Это были её последние слова, которые я услышала. Я положила трубку и поняла, что судя по тому, что Люда мне рассказала это был наш последний разговор. Оттуда не возвращаются».