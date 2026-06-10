Перед смертью Чурсина сделала откровенное признание подруге

Ушла из жизни Людмила Чурсина. Народная артистка России не дожила до 85 - летнего юбилея чуть больше месяца. Актриса запомнится по ролям в таких картинах и сериалах как «Щит и меч», «Личное счастье», «Долгая дорога в дюнах», «Орлова и Александров» и многих других. Всего в актёрском арсенале актрисы более сотни ролей.

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Лучшая подруга Людмилы Чурсиной актриса Элеонора Шашкова рассказала о тяжелой болезни актрисы и поделилась их последним разговором.