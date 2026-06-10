Собянин и Кириенко встретились с первой сменой спортивно-патриотических лагерей

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в среду встретились с участниками первой смены в детском спортивно-патриотическом палаточном лагере "Кутузов".

"В 2026 году мы продолжим возрожденную в минувшем году традицию спортивно-патриотических лагерей для старшеклассников. В прошлом сезоне три лагеря едва вместили всех желающих. Поэтому в этом году мы открыли сразу 10 лагерей. В течение трех летних месяцев в них смогут отдохнуть, подтянуть физподготовку и пройти курсы начальной тактической подготовки свыше 13 тысяч ребят", - сказал мэр.

Собянин и Кириенко пообщались с детьми на всех площадках спортивно-патриотического лагеря "Кутузов" и ознакомились с условиями их проживания.

Открытие новых лагерей в Москве

Согласно материалам мэрии, в 2025 году правительство Москвы открыло три детских спортивно-патриотических палаточных лагеря, которые получили имена выдающихся полководцев - Маршалов Советского Союза: "Жуков", "Рокоссовский" и "Василевский". В 2026 году к ним добавились еще семь лагерей: "Конев", "Багратион", "Нахимов", "Суворов", "Кутузов", "Чуйков" и "Ушаков".

Площадки для размещения лагерей предоставили Минобороны и МЧС России - полигон "Алабино" вблизи поселка Калининец, парк "Патриот" в Кубинке, территория Московского высшего общевойскового командного училища Минобороны, спасательный центр МЧС в Ногинске и пансионат МЧС "Солнечный" в Звенигороде.

Для детей в возрасте 13-17 лет (7-10 классы) организовано шесть двухнедельных смен: 1-14 июня, 16-29 июня, 1-14 июля, 16-29 июля, 1-14 августа, 16-29 августа. Ожидается, что их участниками станут более 13 тыс. подростков - победителей городских конкурсов и соревнований спортивной, туристской и патриотической направленности. Отдых в лагерях бесплатный. Подать заявку можно через портал МЭШ - с указанием достижений ребенка. Дети участников СВО зачисляются без конкурсного отбора.

Программы смен

Программы лагерных смен, разработанные Департаментом образования и науки Москвы совместно с Минобороны и МЧС России, направлены на воспитание у подростков чувства сопричастности к культуре и истории России. Ребята пройдут основы инженерной и тактической подготовки, топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, научатся управлять БПЛА и ориентироваться на местности. Кроме того, будут организованы многочисленные спортивно-патриотические мероприятия (игры, фестивали, турниры и другое).

Для проживания установлены жилые палатки на 12 мест с одноярусными кроватями. Они оборудованы кондиционерами и датчиками противопожарной сигнализации.

Детский спортивно-патриотический палаточный лагерь "Кутузов" на Рублево-Успенском шоссе вблизи села Успенское принимает 216 детей в смену (девять отрядов).

В лагере работают порядка 40 квалифицированных педагогических работников, в том числе педагоги московских школ, студенты педагогических вузов и колледжей, прошедшие подготовку по профессии "вожатый".

На территории лагеря обустроены веревочный парк, площадки для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис, площадка "воркаут", беговая дорожка, скалодром, полоса препятствий, площадки для лазертага, сборки и разборки оружия, обучения управлению БПЛА и площадка отдыха с теневыми навесами "Компас героя". Ожидается, что за летний сезон лагерь "Кутузов" примет 1 296 детей.