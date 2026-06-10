Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурсиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью артистки Людмилы Чурсиной.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Людмилы Алексеевны Чурсиной. Людмила Алексеевна была светлым, талантливым человеком, великолепной актрисой, которую любили многие поколения зрителей», — говорится в телеграмме главы государства.

По словам Путина, творческая биография артистки и её преданность своему делу служат достойным примером для всех, кто решил посвятить себя высокому служению отечественной культуре.

Ранее стало известно о смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Причиной смерти актрисы стала онкология.