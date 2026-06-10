Владимир Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения

Президент России Владимир Путин в среду, 10 июня, поздравил с днем рождения народную артистку, приму-балерину Большого театра и ректора Московской государственной академии хореографии Светлану Захарову. Глава Министерства культуры Ольга Любимова во время совещания с членами правительства рассказала, что так празднует день рождения 10 июня.

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— Поздравим ее все вместе, — передает слова главы государства РИА Новости.

Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Светланы Захаровой после жалоб посольства Украины в Италии. 20 и 21 января артистка должна была выйти на сцену с авторским проектом «Па-де-де на пальцах и для пальцев» вместе с мужем, скрипачом Вадимом Репиным.

Позже Захарова подтвердила и отмену своих выступлений на гала-концерте Les Etoiles в Риме, которые должны были состояться 20 и 21 марта. Она заявила, что в Европе продолжается политика отмены русской культуры.

Еще в марте 2024 года в Южной Корее отменили спектакль с участием Захаровой. Посольство Украины обвинило приму-балерину Большого театра в поддержке специальной военной операции.