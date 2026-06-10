Дочь Началовой на экзамене вытворила такое, что все рты открыли: "Ну и Верочка!"

Единственная дочь Юлии Началовой Вера Алдонина окончила второй курс ВГИКа. Наследница певицы успешно сдала экзамены.

© Соцсети

В личном блоге Вера показала, как прошли испытания по хореографии. Алдонина вместе с сокурсниками представила преподавателям несколько вариантов классического танца. В свой номер дочь певицы и футболиста вложила всю душу и произвела фурор. Вера двигалась легко и непринужденно, будто всю жизнь занималась хореографией.

Поклонники Алдониной от увиденного раскрыли рты, народ был поражен талантом девушки. Под видео пользователи Сети оставили сотни восторженных комментариев.

"Какая же красивая девушка"; "Ого! Ну и Верочка!; "Умничка во всем"; "Ничего себе, какой обширный и разнообразный репертуар"; "Верочка во всем талантлива! И поет она прекрасно"; "Молодец! Видно, что выложилась на 100%", — расхвалили дочь Началовой поклонники.

Во ВГИК Вера поступила в 2024 году, окончив школу с золотой медалью. Сейчас Алдонина учится в мастерской народного артиста России Александра Михайлова. Вера мечтала попасть именно к этому педагогу.

Напомним, Юлия Началова родила единственную дочь от второго мужа футболиста Евгения Алдонина. Брак продержался всего пять лет, потом певица увлеклась другим мужчиной. Со спортсменом Юлия сохранила прекрасные отношения, они вместе воспитывали Веру. В марте 2019-го Началова скончалась.

Спустя шесть лет в семью снова пришла беда. У Евгения Алдонина выявили рак. Уже больше полугода футболист проходит лечение в одной из клиник Германии.