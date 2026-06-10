Юбилейный фестиваль G8 2026 пройдет на Хлебозаводе

11 сентября на Хлебозаводе пройдет юбилейный фестиваль G8 2026 — более 100 спикеров на конференции, нетворкинг с представителями креативных индустрий, масштабная церемония награждения и вечеринка от команды Resonance Moscow.

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В этот день фестиваль G8 вновь соберет главных участников креативной экономики. Здесь будут объявлены лучшие проекты этого года и запущены новые индустриальные коллаборации. Традиционно в программу войдут: конференция в формате 15-минутных выступлений, церемония награждения и вечеринка от Resonance Moscow.

В 2026 году студия odd works превратила G8 в креофудкорт — живую кухню креативных индустрий. Это метафора пространства, где разные направления сталкиваются, смешиваются и дают неожиданные сочетания. Фестиваль станет большим креативным меню, а каждый гость сможет собрать свой уникальный сет из кейсов, дискуссий, знакомств и других ингредиентов.

Креативная премия G8 Creative Awards ⟶ до 31 июля

Если ваш проект хочется съесть и заказывать снова и снова, пора подать его на Креативную премию G8. Мы собрали сильный состав жюри из практиков и представителей креативных индустрий, которые оценивают не просто красивую подачу, а смелость идеи, качество реализации и влияние проекта на индустрию.

В 2026 году в конкурсную программу G8 традиционно войдут категории «Реклама», «Брендинг», Digital, «Ивенты», «Цифровые продукты (Web & App)», «Анимация», «Архитектура», «Музыка». Впервые в премии появились две новые категории — «Кино» и «Искусственный интеллект (AI)».

⟶ «Реклама» — лучшие работы года от агентств, студий и независимых авторов. Председатель: Андрей Пауков, сооснователь и продюсер независимого креативного агентства и продакшена Zebra Hero.

⟶ «Брендинг» — сильные проекты в сфере брендинга, задающие новые стандарты визуального языка. Председатель: Владимир Лифанов, дизайнер, креативный директор и основатель агентства «Супрематика».

⟶ «Диджитал» — цифровые проекты, спецпроекты, соцсети и нестандартные коммуникации. Председатель: Артём Синявский, основатель креативной экосистемы Marvelous Group.

⟶ «Ивенты» — проекты, в которых идея, атмосфера и детали складываются в цельное вкусовое впечатление. Председатель: Павел Недостоев, визионер, основатель агентства DEPARTÁMENT, школы EVENT MBA и мультимедийной группировки художников PANTERRA.

⟶ «Искусственный интеллект (AI)» — проекты на базе ИИ, где технология становится инструментом творчества и авторского высказывания. Председатель: Иван Юницкий, основатель VOIC LAB и AI Camp: Точки над ИИ, ИИ-энтузиаст и автор каналов про технологии.

⟶ «Цифровые продукты (Web & App)» — сайты, мобильные приложения и интерфейсы с сильной идеей и продуманным пользовательским опытом. Председатель: Влад Меркулов, основатель и генеральный продюсер Beta Disrupt, основатель главной вечеринки креативных индустрий BEZ PRAVOK.

⟶ «Анимация» — анимационные проекты разных форматов: от рекламы и клипов до сериалов и экспериментальных роликов. Председатель: Антон Тен, сооснователь и исполнительный креативный директор PAPATON Studio.

⟶ «Архитектура» — проекты в сфере архитектуры, дизайна и урбанистики с сильной концепцией и вниманием к среде. Председатель: Петр Кудрявцев, урбанист, социолог и основатель CM International.

⟶ «Музыка» — проекты и артисты, формирующие новое звучание — от электронных экспериментов до жанровых гибридов и саунд-дизайна. Председатель: Никита Забелин, продюсер, электронный музыкант, основатель лейбла Resonance Moscow, создатель проектов GROUND и TESLA.

⟶ «Кино» — фильмы и кинофестивали с сильной идеей, авторским взглядом и современным визуальным языком. Председатель: Тимур Рамазанов — режиссёр, сооснователь и программный директор кинофестиваля «Генезис» (Genesis International Film Festival).

Для креаторов до 30 лет мы придумали отдельную номинацию — G8 Юниоры. G8 принимает работы талантливых специалистов из сфер рекламы, брендинга, диджитал, ИИ и анимации.

Проявить себя и подать заявку могут агентства, компании и независимые авторы до 31 июля. Стоимость подачи может изменяться — следите за повышением, а для участников АКАР и АБКР действует скидка 10%. Победители получают баллы АКАР.

Конференция ⟶ 11 сентября

В этом году G8 стал креативным фудкортом. Это значит, что каждый сможет найти направление по вкусу и придумать собственное сочетание идей. В программе юбилейной конференции впервые появятся более 20 секций: дизайн, медиа, музыка, кино, издательское дело, архитектура, ИИ, ивенты, пиар, мода и многое другое.

Ранее на сценах фестиваля выступали Ян Топлес, Джессика Уолш, Миша Most, Денис Лапшинов, представители Ogilvy Brazil, Heimat Zürich, Studio Dumbar и другие международные эксперты креативной индустрии.

Среди спикеров 2026 года — основательница медиа ЩУКА Эльвина Абибуллаева, основатель студии «Точка дизайна» Степан Бугаев, главный редактор Sostav Роман Бедретдинов, актриса и креативный продюсер проектов в агентстве «Стрелка» Катя Норштейн, сооснователь и креативный директор студии SILA SVETA Александр Ус, соосновательница Megabudka Дарья Листопад, управляющий партнер REDDAY Анна Зайцева, руководитель отдела креативных и брендовых коммуникаций Т-Банка Влад Сидоров, пиар-директор канала «Пятница!» Дарья Симоненко и многие другие.

У каждого спикера будет 15 минут, чтобы поделиться одной сильной идеей: показать авторский подход, разобрать важный кейс, представить профессиональный метод или предложить новый взгляд на будущее индустрий. Здесь можно будет увидеть разные сочетания идей, подходов и форматов — и собрать собственный маршрут из направлений креативной экономики.

11 сентября Хлебозавод превратится в большой фудкорт идей, проектов и нетворкинга. Кульминацией фестиваля станет церемония награждения, на которой жюри с главной сцены G8 объявят победителей.

Подать работы на конкурс и купить билет на фестиваль: G8.ART

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11 сентября, Хлебозавод, м. Дмитровская, Новодмитровская улица, 1