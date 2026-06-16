Как мошенники через соцсети грабят подростков

«Пушкинская карта» задумывалась как способ сделать культурные мероприятия доступнее для школьников и студентов. Однако популярность проекта привлекла внимание мошенников. О том, как злоумышленники обманывают подростков — в материале «Рамблера».

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Что такое «Пушкинская карта»?

Это специальная банковская карта, на которую государство для ребят от 14 до 22 лет ежегодно начисляет средства для посещения культурных мероприятий. Использовать эти деньги можно только по целевому назначению — для покупки билетов в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры и другие учреждения, участвующие в программе. Оформление карты бесплатное, а лимит в 2026 году составляет 5000 рублей.

Обналичить средства или перевести их на другой счет невозможно. Именно это ограничение и стало основой для мошеннических схем. Многие подростки знают, что не смогут потратить весь лимит до конца года, поэтому начинают искать обходные способы получить деньги наличными. Этим и пользуются злоумышленники.

Как работает схема обмана?

Чаще всего мошенники находят потенциальных жертв через социальные сети, мессенджеры и тематические группы. В объявлениях они обещают помочь вывести деньги с «Пушкинской карты», обналичить остаток баланса или получить часть суммы на банковский счет.

Для убедительности злоумышленники могут использовать поддельные отзывы и скриншоты переводов. Иногда они представляются сотрудниками банков, билетных сервисов или посредниками культурных организаций.

Звонки от мошенников: как они подделывают номера банков

После того как подросток проявляет интерес, мошенники просят предоставить номер карты, срок ее действия, защитный код или данные для входа в личный кабинет. А далее следует запрос одноразового кода подтверждения из СМС. На этом этапе мошенники получают полный контроль над картой. После этого деньги списываются, а злоумышленники прекращают общение и удаляют переписку. Кроме того, жертва может потерять деньги с привязанных банковских счетов.

При этом, по данным МВД, злоумышленники не всегда сразу просят реквизиты карты. Иногда они предлагают приобрести «инструкцию» по выводу средств за небольшую плату. Как сообщает ТАСС, После получения денег подросток либо получает бесполезные рекомендации, либо дальше его пытаются убедить передать данные карты и коды подтверждения.

Чем опасна попытка «заработать» на карте?

Многие подростки считают обналичивание «Пушкинской карты» безобидным способом получить деньги, которые иначе нельзя потратить. Но полиция предупреждает: попытки обналичить средства могут быть расценены как мошенничество. То есть владелец карты рискует не только потерять деньги, но и оказаться участником незаконной схемы.

Особенно опасно, когда после первого контакта мошенники предлагают подростку «подработку». Это может быть перевод чужих денег через собственный счет или оформление банковских карт на свое имя. Так молодых людей втягивают в роль дропперов — посредников, через которых преступники выводят похищенные средства. В МВД также предупреждали, что подростков могут склонять и к другим незаконным видам «работы», связанным с запрещенными веществами.

Можно ли легально вывести деньги?

Нет. Законных способов обналичить средства с «Пушкинской карты» не существует.

Деньги, которые поступают на карту, являются целевыми. Они предназначены исключительно для покупки билетов на мероприятия, участвующие в государственной программе. Перевести их на обычную банковскую карту, снять через банкомат или использовать для оплаты других товаров и услуг невозможно. Любые предложения по обналичиванию средств являются либо мошенничеством.

Кроме того, карту нельзя передавать другим людям. Даже если посторонний человек сможет купить билет, на входе организаторы могут попросить паспорт и сверить данные посетителя. За нарушение правил карту могут заблокировать: при первом нарушении — до конца года, при повторном — на 365 дней, а при третьем — навсегда.

Какие данные никому нельзя сообщать?

Банки и правоохранительные органы постоянно напоминают, что существуют данные, которые нельзя передавать никому и ни при каких обстоятельствах. К ним относятся номер карты вместе с кодом безопасности CVV или CVC, одноразовые коды подтверждения из СМС, пароли от мобильного банка и данные для входа в личный кабинет.

Сотрудники банков никогда не запрашивают подобную информацию по телефону, в мессенджерах или социальных сетях. Если кто-либо требует такие сведения, это практически гарантированно мошенник.

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