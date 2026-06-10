Путину рассказали, как в Анапе «греют море» для детей

Руководитель детского лагеря «Аврора» Василий Димоев в среду, 10 июня, сообщил президенту России Владимиру Путину в рамках его совещания с правительством РФ о состоянии пляжей в Анапе. Путин поинтересовался, готовы ли они к сезону и можно ли детям уже купаться.

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— У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение, ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо, — ответил Димоев главе государства.

С улыбкой президент уточнил: «Как же вы греете там? Нагревателями, что ли?» На это Димоев ответил, что дело не в технике — в лагере стараются создать хорошую атмосферу вместе с детьми, передает пресс-служба Кремля.

В рамках совещания глава государства также поручил спецслужбам усилить антитеррористическую работу. Он подчеркнул особую важность надежной защиты детских центров, лагерей и оздоровительных учреждений в период летних каникул. Президент также назвал санкции Европейского союза, направленные против детских центров, «чушью» и «позором» для их инициаторов.