Путин ввел наказание за подделку справок об опасных болезнях

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за подделку и распространение фальшивых справок об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. Отныне за подделку или использование подложной справки об отсутствии опасного для окружающих заболевания предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет и штрафа до миллиона рублей.

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Если речь идет о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание ужесточается: лишение свободы может составить до пяти лет, а штраф — до 1,5 миллиона рублей. В случаях, когда преступление совершается через интернет, с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц или для сокрытия другого преступления, срок лишения свободы увеличивается до шести лет, а штраф — от одного до двух миллионов рублей, говорится в документе.

Помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов ранее рассказал, что в России пациенты, страдающие ВИЧ и туберкулезом, могут получить бесплатное лечение. Он опроверг информацию о том, что лечение этих заболеваний якобы не включено в программу обязательного медицинского страхования..