Психотерапевт оценила новую идею по спасению браков россиян

Системный семейный психотерапевт Лариса Никитина в разговоре с Рамблером прокомментировала инициативу введения обязательной бесплатной медиации для разводящихся пар. Эксперт объяснила, почему супруги «взрываются» из-за бытовых мелочей и почему формальный подход со стороны государства может превратить хорошую идею в банальную «галочку» для отчетности.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила ввести формат обязательного присутствия бесплатного медиатора при ЗАГСах за бюджетный счет. В беседе с ТАСС депутат отметила, что сейчас выделяемые парам три месяца на примирение проходят впустую, так как супруги не получают квалифицированной помощи. На данный момент закон о медиации в РФ существует, но эта процедура в ЗАГСах не закреплена на государственном уровне и носит исключительно добровольный характер.

Говоря о причинах, по которым российские пары часто принимают решение о разводе сгоряча, Никитина отметила, что в обществе до сих пор силен стереотип о том, что брак не требует усилий после свадьбы.

Все наши сказки заканчиваются чем? Свадьбой. Мол, поженились и стали жить долго и счастливо. Но отношения — это такая структура, которую надо строить, она не дается один раз на всю жизнь. Вы получили штамп в паспорте — и всё? Нет, над отношениями надо работать, потому что вы живете с изначально совершенно чужим для вас человеком. Это не мама, не папа, не брат, а другой человек, которого надо принимать и мириться с его особенностями. Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог

По словам психотерапевта, критическая точка наступает тогда, когда партнеры долгое время замалчивают мелкие обиды и бытовое раздражение.

«Допустим, супругу раздражают валяющиеся носки или неубранная посуда. Она копит раздражение вместо того, чтобы на начальном этапе, когда еще ничего не кипит, просто попросить с любовью. Люди молчат, молчат, а потом просто звяканье ложкой об стол или шарканье тапочком взрывает мозг. Человек начинает орать: "Всё, пойдем разводиться, ты меня достал!" В ответ слышит: "Ах, я тебя достал?!" — и понеслось. За отношениями нужно ухаживать, как за цветком».

По словам эксперта, предложение бесплатно помогать парам за счет бюджета звучит перспективно. Вместе с тем Никитина высказалась о рисках столкновения с нехваткой профессионалов и формализмом, приводя в пример схожие государственные проекты.

«Возникает много вопросов: где брать такое количество медиаторов? Кто это будет оплачивать? Если это за бюджетный счет, то какой уровень подготовки будет у специалистов? Я знаю истории, когда врачи в государственных поликлиниках прошли переподготовку и стали консультантами по предотвращению абортов. На вопрос: "Вот ты работаешь год, сколько жизней ты спас?", человек честно отвечает: "Ни одной". Почему? Во-первых, люди уже приходят с готовым решением. Во-вторых — качество и уровень работы таких специалистов не очень высок. Есть риск, что люди будут ходить на такие мероприятия только ради галочки, чтобы их быстрее развели».

При этом специалист подчеркнула, что при глубокой работе спасти можно практически любой брак — в ее личной 30-летней практике пары, которые в итоге все же развелись после терапии, «можно сосчитать на пальцах одной руки».

По мнению психотерапевта, истинные причины разводов часто лежат гораздо глубже бытовых конфликтов. Так, существует понятие «системной динамики», когда женщина пытается разрушить благополучный брак из-за подсознательной лояльности к своим предкам.

«Бывает, у женщины прекрасный муж, любит ее, на руках носит, кофе в постель подает, встает ночью для ухода за детьми. Она все понимает, но у нее регулярно возникает желание уйти. На консультации выясняется: в ее системе ближайшие четыре поколения женщин были крайне несчастны в браке — их унижали, били, выдавали замуж без любви. Возникает системная лояльность: главная задача нашей психики — принадлежать своему роду, быть такими же, как предки. Женщина смотрит на них и подсознательно не выдерживает того, что она счастлива, а они — нет. Когда это разбираешь по полочкам методами расстановок или терапии, в паре наступает благодать. Но медиатор в ЗАГСе за короткий прием этого сделать не сможет».

Еще одной серьезной преградой для эффективной работы обязательной медиации эксперт назвала отсутствие в России укоренившейся культуры обращения к специалистам и страх открыться незнакомому человеку.