Стала известна причина смерти Людмилы Чурсиной

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла из-за болезни, с которой долго сражалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Театр российской армии.

О смерти актрисы стало известно в среду, 10 июня. Ей было 84 года.

«Это случилось после тяжелой болезни. В театре мы готовились к ее юбилею», — заявили в театре.

Людмила Чурсина появилась на свет 20 июля 1941 года в Сталинабаде (современный Душанбе). В 1963-м она получила диплом Театрального училища имени Щукина. Артистка выходила на сцену театра Вахтангова, Ленинградского драматического театра имени Пушкина, а с 1984 года служила в Центральном академическом театре Российской армии. Чурсина входила в Союз кинематографистов РФ и состояла в Российской академии кинематографических искусств.

В апреле СМИ сообщили, что актриса театра и кино Галина Козулина скончалась в возрасте 68 лет. Она умерла после продолжительной болезни.