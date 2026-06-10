Семья из ЕС рассказала о сложных этапах адаптации к жизни в России

Семья из Сербии и Польши, переехавшая в Россию по программе для востребованных специалистов, назвала самым сложным этапом адаптации самостоятельное оформление документов, сообщает News.ru.

В среду, 10 июня, глава семейства Стевимир Эрцеговац вместе с супругой Каролиной встретился с руководителем Россотрудничества Игорем Чайкой в преддверии Дня России. Сейчас семья с семью детьми живет в Пскове.

Стевимир работает в IT-сфере, его жена родом из Польши. На изучение русского языка у каждого из них ушло по 15 месяцев, но при оформлении бумаг все равно возникли сложности. Супруги прибегали к платным услугам агентств сопровождения.

При этом сама жизнь в новом месте им понравилась — они довольны местной церковной общиной и окружением. Дети быстро нашли друзей. Другим переселенцам семья советует начинать учить русский язык заранее и искать организации, помогающие с адаптацией.

Ранее в МВД России заявили о готовности содействовать иностранцам в переезде и оформлении документов в рамках программы привлечения талантливых специалистов. На портал «Время жить в России» поступило около 3 тысяч заявок, и их число растет, сообщил начальник профильного департамента МВД Виталий Яковлев.