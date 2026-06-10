Оценена опасность тополиного пуха для города

Тополиный пух не представляет серьезной опасности для жизни города. Об этом заявили эксперты, опрошенные «Российской газетой».

По словам начальника Управления проектирования озеленения Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Елены Семенковой, информация о том, что пух засоряет ливневую канализацию, водоемы и городские бассейны, не соответствует действительности. Пух может скопиться в приемном лотке ливневой канализации, однако его легко можно вычистить в процессе обслуживания.

Сопредседатель экологической партии «Зеленые» Александра Кудзагова отметила, что чаще всего пух встречается в районах старой застройки, в то время как в центре почти не осталось тополей. Пушащие тополя продолжают постепенно заменять другими деревьями. Однако от тополей не избавляются полностью — они помогают очищать воздух лучше многих других растений.

«Тополь поглощает до 40 килограммов углекислого газа в час. И еще: один тополь в сутки производит столько же кислорода, сколько восемь лип, шесть дубов, пять кленов, 13 елей. За сезон дерево может поглотить около 20-30 килограммов пыли и сажи», — рассказала Кудзагова.

Ранее водителей предупредили о том, что загрязнение радиатора тополиным пухом во время жары может привести к перегреву двигателя автомобиля и его выходу из строя.