Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

На 85-м году жизни скончалась советская и российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Театра российской армии.

«Людмилы Алексеевны не стало», — подчеркнули там.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (ныне Душанбе). В 1963 году она окончила Театральное училище имени Щукина. Актриса служила в театре Вахтангова, Ленинградском театре драмы имени Пушкина, а с 1984 года — в Центральном академическом театре Российской армии. Она была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств.

В мае телеведущий Андрей Малахов сообщил в своем Telegram-канале, что в возрасте 85 лет умерла заслуженная артистка и певица Галина Ненашева. Как уточнил он, одно из последних появлений Ненашевой на телевидении произошло в его программе в 2025 году.