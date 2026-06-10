Вручившая выпускнику сертификат "Леша 404" курская учительница уволилась

Учительница курской школы, вручившая во время выпускного одному из своих учеников сертификат "Леша 404: логика не найдена", написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования и науки Курской области.

Ранее в социальных сетях и ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, где во время выпускного вечера учительница школы из Курского района вручает выпускнику сертификат с надписью "За выдающийся талант действовать так, что любая попытка найти в его поступках логику или причину выдает системную ошибку "Леша 404: логика не найдена".

"Учитель подала заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщили ТАСС в ведомстве в ответ на вопрос о том, продолжает ли работу в общеобразовательном учреждении педагог, назвавшая выпускника "ошибкой 404".

В региональном минобрнауки добавили, что в администрации Курского района с учительницей была проведена беседа. "Управление по делам образования и здравоохранения администрации Курского района провело беседу с учителем и администрацией школы. Образовательной организации указано на необходимость соблюдения норм педагогической этики и недопустимость повторения подобных ситуаций", - отметили там.

Судебное продолжение выпускного

Педагог после публикации видео обратилась в Курский районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщали ранее в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Из заявления следует, что, по мнению педагога, такой поступок не является оскорблением личности подростка. Целью преподавателя было создание легкой атмосферы на празднике, а не унижение выпускника, однако его сестра распространила в интернет-ресурсах видеозаписи с праздника с негативными текстовыми комментариями, в том числе с отсылкой на буллинг ученика со стороны учителя, что подрывает ее репутацию.

По данным пресс-службы, учитель просит признать распространенные ответчиком видеозаписи порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также удалить их из интернет-ресурсов.