Эксперт рассказал, почему в Подмосковье увеличилось количество гигантских пауков

В Подмосковье все больше людей замечают больших пауков. Нашествие насекомых связано с аномально снежной зимой и дождливой весной.

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Об этом заявил ученый-зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.

— Пауков в этом году много только по одной причине. Была очень дождливая весна и было очень много вкусной еды. То есть комары, мошки и так далее, — отметил эксперт.

По словам Ефременко, участки, на которых активно таял снег, стали идеальным местом для размножения комаров и мошек. Помимо этого, на процессе отразилась теплая весенняя погода. Специалист подчеркнул, что насекомые появились на три-четыре недели раньше обычного срока.

По мнению энтомолога, нашествие пауков не является аномалией или вторжением южных видов. Ефременко подчеркнул, что это естественная реакция экосистемы на большое количество корма, передает 360.ru.

Эксперты предполагают, что в Подмосковье может прижиться каракурт — паук из семейства черных вдов. Эту теорию связывают с изменением климата и потеплением. Действительно ли Московской области грозит нашествие опасных пауков, разбиралась «Вечерняя Москва».